El optimismo de Toni Nadal de cara a Roland Garros: "Sigo pensando que Rafa jugará y saldrá campeón"

Cuando todo hacía indicar que Rafa Nadal volvería a las pistas en el ATP 250 de Doha, llegó un nuevo varapalo en forma de lesión para el tenista español y para todos los seguidores que deseaban la vuelta de la leyenda del tenis mundial y ganador de 22 Grand Slams.

"Me hubiera encantado jugar en Doha, donde el equipo del torneo, así como los fantásticos aficionados de Qatar, siempre me han apoyado enormemente. Desafortunadamente no estoy listo para competir y no podré venir a Doha donde realmente quería estar y jugar de nuevo después de esa inolvidable victoria en 2014", añadió Rafa en su perfil oficial de Twitter, comunicando una baja que ya había adelantado el tenista balear horas antes durante una entrevista en La Sexta: "He tenido algunas molestias estas últimas semanas y estoy un poquito al límite".

No obstante, y a pesar de un nuevo revés, Toni Nadal, tío de Rafa, se mostró optimista de cara al futuro y cree que puede llegar a conseguir una nueva corona en el próximo torneo de Los Mosqueteros. "Sigo pensando que participará en el campeonato (Roland Garros) y saldrá campeón", reconoció el exentrenador de Nadal en una charla en la 'Universidad Alfonso X El Sabio'.

Además, Toni recalcó la importante cita que está programada para este próximo verano, los Juegos Olímpicos de París 2024: "Es siempre una cita muy especial. Recuerdo que Rafa me dijo en alguna ocasión que la mejor experiencia de su vida había sido acudir a Pekín 2008 por el ambiente que se vivía con el resto de deportistas. Tengo la esperanza de que pueda ganar otra medalla".