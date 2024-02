Nadal y Alcaraz se enfrentarán en el evento del año en Las Vegas: 'The Netflix Slam'

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, durante el próximo 3 de marzo del 2024, se medirán cara a cara en el Michelob Ultra Arena del Mandalay Bay, en Las Vegas. Ambos tenistas españoles serán los protagonistas principales de un evento organizado por MGM Resorts y que será retransmitido en inglés y en español por la famosa plataforma Netflix.

Gabe Spitzer, vicepresidente de Deportes de No Ficción de Netflix, explicó que la intención de la plataforma con 'The Netflix Slam' es poder ofrecer al público de todo el mundo a "dos de los mejores tenistas enfrentándose en un evento en vivo sin igual". "Una leyenda como Rafa y un campeón como Carlos juntos en la pista, promete ser un espectáculo en vivo que los aficionados no se querrán perder", declaró Spitzer sobre la exhibición, que tendrá un coste mínimo de 80 euros para todo aquel que quiera asistir al evento.

Asimismo, Lance Evans, vicepresidente de Deportes y Patrocinios de MGM Resort Internacional, explicó que dicho partido "será uno de los eventos más entretenidos del año" y una "experiencia inolvidable" para los amantes del tenis.

Nadal y Alcaraz, encantados con su presencia en Las Vegas

Rafa Nadal, por su parte, reaccionó al anuncio del partido ante Carlitos Alcaraz y se mostró "muy contento". "Estoy muy emocionado con mi primera visita a Las Vegas. Es una de las ciudades más icónicas y entretenidas del mundo. Será una noche de tenis", añadió el ganador de 22 Grand Slams.

Alcaraz, por su parte, también habló acerca del esperado evento y aprovechó la oportunidad para halagar a Nadal: "Me siento honrado y feliz de compartir pista con Rafa. Es uno de los mejores tenistas de todos los tiempos y, por supuesto, sus récords y logros hablan por sí mismos. Además, es uno de los jugadores más simpáticos del circuito y espero con impaciencia nuestro partido".

Con la organización de un nuevo evento deportivo, Netflix se coloca como una de las grandes plataformas en ofrecer y transmitir grandes historias de esta índole. 'Fórmula 1: Drive to Survive', 'Break Point', 'Untold', 'Quaterbarck', 'Tour de France: Unchained' o 'Under Pressure: The US Women's World Cup Team', entre otros, son algunos de los grandes proyectos que ha realizado dicha marca.