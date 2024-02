El Barça, molesto con Alexia por su regreso a la selección en medio de las negociaciones por su renovación

Este jueves 15 de febrero, Montse Tomé anunció la lista de convocadas para la Final Four de la Nations League. Entre las 25 convocadas, sorprendieron algunos nombres pero especialmente llamó la atención el de Alexia Putellas. A pesar de no haber recibido el alta médica, la capitana del Barça volvió a aparecer en una lista de la selección, algo que no ha gustado nada a su club.

La centrocampista lleva sin jugar desde noviembre y, en diciembre se sometió a una artoscopia en la radilla de la que sigue recuperándose. Según ha señalado la periodista Anna Palet en El Larguero, esto no ha sentado nada bien al club blaugrana: "El Barça está muy molesto con la convocatoria de Alexia Putellas con la Selección, a pesar de los informes médicos contrarios".

Asimismo, la comunicadora ha señalado que el club catalán siente que "pierde el control sobre la jugadora en la fase final de su recuperación" y además "no entienden que la jugadora quiera ir".

En la rueda de prensa posterior a la lista de convocadas, Montse Tomé aseguró lo importante que es Alexia para la selección y que, a pesar de su lesión, "sus sensaciones son buenas": "Tenemos comunicación diaria con ella y con los profesionales. Lo que hemos valorado es que es una jugadora que nos puede ayudar en el campo. Estamos atentos a todo lo que está haciendo Alexia desde que la han vuelto a intervenir, y primero tiene que pasar la readaptación".

Asimismo, insisten en que la Federación Española "tiene toda la información" sobre el estado físico de la futbolista, algo que también aseguró la propia Tomé. Esta decisión de Alexia puede dar a entender que la jugadora le está echando un pulso a su equipo en pleno proceso de negociación por la renovación o no de su contrato, que finaliza a final de temporada, es decir, el próximo 30 de junio.