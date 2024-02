Verstappen, sobre la situación por la que pasará Hamilton con Mercedes: "El resto del año va a ser incómodo"

Formula 1 via Getty Images

Este jueves finalizó la temporada de presentaciones en la parrilla de Fórmula 1 con uno de los coches más esperados, el nuevo RB20 de Red Bull. La nueva máquina que pilotarán Max Verstappen y Checo Pérez para esta nueva temporada. En la presentación, Max se acordó de Lewis Hamilton y de su fichaje por Ferrari para el próximo año y aseguró que no le espera una temporada fácil al inglés.

El vigente campeón del mundo explicó que la marcha del heptacampeón del mundo de Mercedes supondrá que, en un momento dado, la escudería no podrá compartir cierta información con él, ni tampoco podrá acudir a algunas reuniones.

"Anunciar algo tan importante tan pronto en la temporada, está claro que para el resto del año, va ser incómodo. Aunque hayan tenido mucho éxito juntos como equipo, no puede estar incluido en todo ya", ha contado Max en la presentación de su nuevo monoplaza, según ha informado The West Austrian.

Y es que aunque este fichaje hace que la Fórmula 1 sea más interesante, Verstappen considera que su rival va a atravesar situaciones incómodas al ver que, por primera vez, su equipo le oculta información.

"Está claro que tiene una gran relación con todos, sobre todo, con Toto, pero él sabe que en algún momento le dirán que lo sienten, han tenido todo este éxito juntos pero ya no puede estar en ciertas reuniones. Es algo normal en Fórmula 1, probablemente algo extraño pero es lo suficientemente profesional para lidiar con ello", ha explicado el vigente campeón.

Por último, el piloto de Red Bull ha hablado sobre la posibilidad de fichar por otra escudería: "Habrá un punto en el que ya no puedan compartir ciertas cosas, pero una vez que esté sentado en el coche, el equipo va a ir con todo. En el futuro, si el coche es rápido, estaría ilusionado de luchar contra Lewis. En este momento, estoy muy feliz aquí y no me veo yéndome del equipo".