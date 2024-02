El tremendo pique entre un presidente de la Kings League y David Barral: "Ponla de fondo de pantalla, gafotas"

La polémica en la Kings League está más presente que nunca tras un nuevo encontronazo entre Juan Guarnizo, presidente de Aniquiladores, y David Barral, exjugador de fútbol profesional que militó en el equipo de Iker Casillas (1K).

Los rumores en las últimas semanas acerca de una posible incorporación de Barral al equipo de Guarnizo han provocado un choque de declaraciones en redes sociales entre ambos protagonistas. Supuestamente, todo había comenzado con una conversación de WhatsApp entre Javi Esponjosa, jugador 11 de Aniquiladores, y el futbolista atacante. Al parecer, el exjugador andaluz dijo "no" a la propuesta del conjunto de Guarnizo, lo que desencadenó una "batalla" en Twitter durante este pasado martes.

"Mentira. No se le ha hecho una oferta nunca, directamente nunca hemos hablado con él", expresaba el presidente de Aniquiladores en su perfil oficial de 'X'. Barral, tras estas declaraciones de Juan, respondió: "¿Puedo enseñar WhatsApp?".

A partir de este momento, la situación empezó a calentarse entre ambos protagonistas. "Ofertas solo las hacemos Jorge (mi director deportivo) y yo. Jorge no hace nada sin mi autorización. Hasta ahora no he requerido tu contacto. Si hablaste con alguien más pues no hablaste con las personas debidas y te vendieron humo. Cuando negocias con Aniquiladores negocias conmigo, no con nadie más", añadió Guarnizo.

">

David Barral no tardó en contestar y, además, atacó duramente al presidente de Aniquiladores: "Pero si tú sabes lo mismo de fútbol que el peluquero de Farruquito. Los fichajes los harán personas de fútbol, otra cosa es que tú des el visto bueno". El creador de contenido mexicano volvió a responder y confirmó nuevamente que "los fichajes" los hace él y su "equipo conocedor". "Los fichajes los hago yo y cuento con la fortuna de tener un equipo que me ha enseñado un montón. He pisado tres finales y tú ni una, incluso ya ni estás en la liga. A chuparla, pendejazo", añadió Juan.

Por último, Barral, que militó en equipos como el Sporting, Granada o Cádiz, entre otros, respondió de forma directa y adjuntó una foto donde aparecía él junto a Cristiano Ronaldo disputando un balón en un encuentro de primera división entre el Levante y el Real Madrid: "Ponla de fondo de pantalla, gafotas".