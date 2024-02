Gavi llama "lamentable" a Paco González por criticar a Pau Cubarsí

Que el F.C. Barcelona no está pasando por su mejor momento no es algo nuevo. Sobre todo después de que este domingo el equipo de Xavi Hernández empatase ante el Granada en Montjuic. Uno de los jugadores que más está echando de menos el club es a Gavi, que se sigue recuperando de su lesión del ligamento cruzado. El centrocampista, lejos de mantenerse al margen de cualquier polémica, ha criticado duramente al periodista Paco González por juzgar a Pau Cubarsí.

El programa radiofónico Tiempo de Juego de la Cadena Cope, ha publicado en su cuenta de Instagram un vídeo en el que aparece su presentador, Paco González, hablando del defensa.

En el post, se puede ver cómo el presentador critica una acción en la que considera que el futbolista fingió por un hipotético pisotón del portero del Granada en el partido de este domingo.

"Lamentable Cubarsí. En la cara no le toca, se queja del pie, tampoco le toca abajo y con la carrera de teatro hecha con 17 años. Que le coja su papá y que le diga: mira hijo con el carrerón que tienes por delante, no te ganes la fama de teatrero", comenta González.

Gavi no ha dudado en salir en defensa de su compañero de 17 años: "Lamentable eres tú, espabila Paco". Gavi no ha sido el único en no estar de acuerdo con las palabras del periodista. En este sentido, la publicación se ha llenado de comentarios en contra de los comentarios de González, considerando que el futbolista es tan solo un niño o que de otros jugadores prefiere no hablar.