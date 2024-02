Laporta pierde los papeles en el palco: ¡hasta tiró una bandeja de canapés!

El anuncio de Xavi Hernández de que dejará el banquillo azulgrana no ha reducido la tensión en la entidad, que se acrecentó con el empate del FC Barcelona ante el Granada de este domingo en Montjuic, tras el que Joan Laporta acabó de los nervios en el palco del estadio y llegó incluso a tirar una bandeja de canapés.

Fue de nuevo un partido gris del Barça, que dejó una mala imagen ante el penúltimo clasificado de la Liga y ante el que salvó un empate gracias a una gran actuación de Lamine Yamal, que marcó un impresionante golazo en los minutos finales para evitar una derrota que hubiera podido tener consecuencias imprevisibles.

El ambiente en los minutos finales del encuentro fue de máxima tensión, y Joan Laporta llegó incluso a escuchar algunos gritos en su contra que le ocasionaron un gran enojo. Fuera por eso o por la mala imagen del equipo blaugrana, que ve como el Real Madrid se aleja a 10 puntos, tras el encuentro Laporta perdió los papeles en el palco del Estadi Olímpic Lluís Companys y llegó incluso a tirar una bandeja de canapés, según informa Radio Catalunya.

Posteriormente, el presidente de la entidad culé bajó a los vestuarios, donde estuvo departiendo durante unos minutos con Xavi Hernández y se quedó un tiempo más en el estadio analizando la situación deportiva del equipo.

Tras una noche de algunos rumores sobre el futuro de Xavi Hernández, la realidad es que su puesto al frente del FC Barcelona no está en peligro. No por el momento, al menos. La proximidad del partido ante el Nápoles, al que el conjunto azulgrana visita el próximo miércoles 21 de febrero, hace que no vaya a haber decisiones drásticas en los próximos días. Será la Champions la que dicte sentencia sobre el futuro inmediato del técnico.