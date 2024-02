Topuria, sobre los golpes durante una pelea: “Con la adrenalina y las emociones que pasas el dolor es diferente”

Cuando solo quedan días para que Ilia Topuria se meta en una jaula a intercambiar patadas, puñetazos e intentos de sumisión con Alexander Volkanovski, los aficionados pueden preguntarse, lógicamente, ¿cuánto duelen los golpes? Bien, el propio Topuria responde antes de UFC 298.

Ha sido en una entrevista en la que, preguntado por Juanma Castaño, el luchador ha dejado claro que, en el momento, no siente dolor, no lo piensa. "Dentro del combate no piensas en el dolor. Es como la vida misma, en lo que te enfoques es lo que verás y lo que sentirás. No te enfocas en el dolor sino que te enfocas en ganar. (...) con la adrenalina y las emociones que pasas el dolor es diferente", ha señalado.

Duelen después

De todas formas, que no duelan en el momento no quiere decir que el dolor no termine llegando, ha dejado claro Topuria. “Duelen después, nada más salir sientes bastante dolor”, ha reconocido el luchador. Cualquiera que haya hecho deporte sabe que en caliente las cosas parecen no afectar, pero cuando te enfrias la cosa cambia. Y en MMA, cuando la adrenalina pasa, lo que duelen son los 20 low kicks que el luchador ha recibido, los golpes en el cuerpo, en la cabeza y sobre todo en el mentón. De hecho, no es raro que cuando un luchador recibe un fuerte golpe en la mandíbula luego tenga problemas para morder o cerrarla durante unos días.

Por otro lado, hay que recordar que cuando un luchador o luchadora está en una jaula muchas veces hay familia viéndolo, y eso también es dolor. De esta forma, el aspirante al cinturón del peso pluma ha reconocido que sus seres queridos lo pasan mal. “La familia sufre bastante. Para una madre es complicado que su hijo se meta dentro del octágono a intercambiar golpes con otro atleta”, ha confesado Topuria.