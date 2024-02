Topuria, sobrado, a sus principales rivales: "Pueden retirarse, nunca les voy a dar la oportunidad de pelear por el título"

El luchador Ilia Topuria es conocido por su mentalidad ganadora y su fuerte autoestima. El hispano-georgiano, que peleará contra Alexander Volkanovski por el cinturón del peso pluma de UFC el próximo 17 de febrero en el Honda Center de Anaheim en California, está tan convencido de su triunfo que ya está especulando acerca de sus próximos rivales. En una entrevista con Ariel Helwani en The MMA Hour, 'el Matador' ha descartado enfrentarse a los que actualmente son los mejores peleadores de la división del peso pluma, Max Holloway, Yair Rodriguez o Brian Ortega —número uno, dos y cuatro en el ranking—.

'El Matador' no tiene ninguna intención de pelear contra Max Holloway, ex campeón de la división. "Voy a vencer al tío que le pateó el culo tres veces", afirmaba Topuria, para quien esta pelea no tendría ningún sentido. El luchador hawaiano se ha enfrentado en tres ocasiones contra Volkanovski, pero en ninguna ha podido derrotarlo. A pesar de ello, ningún otro peleador del peso pluma ha conseguido vencer a 'Blessed' desde 2013, cuando cayó derrotado ante Conor McGregor.

Max Holloway frente a Alexander Volkanovski INSTAGRAM blessedmma

"Yo seré la pelea millonaria"

Sin embargo, el hispano-georgiano lo tiene claro. "Max, Yair, Brian Ortega, todos ellos pueden retirarse. Nunca les voy a dar la oportunidad de pelear por el título", aseguraba 'el Matador' a Helwani. Y es que Topuria considera que una vez que venza a Alexander Volkanovski todos los luchadores querrán enfrentarse a él. "Yo seré la pelea millonaria", aseguraba durante la entrevista. Es por ello por lo que también insiste en su idea de pelear contra McGregor en UFC España.

A pesar de las especulaciones, el peleador residente en Alicante se mantiene centrado en su siguiente combate contra Volkanovski. "Estoy completamente enfocado en mi próxima pelea. Veremos lo que el futuro tiene reservado para mí". La del 15 de febrero será su quinta pelea en UFC y su decimoquinta como profesional de las MMA. Si vence, Topuria se convertirá en el primer luchador español en conseguir un cinturón de campeón de UFC.