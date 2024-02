La madre de Toni Kroos, sobre su futuro en el Real Madrid: "Si renuevas harías feliz a tu hijo"

Toni Kroos está haciendo una de sus mejores temporadas, si no la mejor en el Real Madrid. No obstante, su futuro en el club blanco sigue en el aire, ya que el centrocampista tiene contrato hasta el próximo 30 de junio de 2024. Es cierto que el alemán ha expresado en más de una ocasión que quería terminar su carrera en el club de Florentino, si bien no ha comunicado aun si seguirá o no.

Kroos no se ha pronunciado al respecto, pero quien sí lo ha hecho es su madre Birgit Kämmer en el pódcast que tiene el jugador con su hermano Félix, Einfach mal Luppen. "Si renueva con el Real Madrid hará felices a su entrenador, a sus compañeros y también a Leon (su hijo) y a muchos otros. Pero al final debe ser feliz, así que él decide".

"Decides lo que quieres hacer y nosotros lo aceptamos, eso es todo. Deseo que acabe como él quiera desde el fondo de su corazón", continuaba diciendo Birgit.

Asimismo, su madre también ha confesado que le gustaría ver a su hijo jugando de blanco una temporada más: "Va a acabar su carrera al más alto nivel y sin preocuparse por las lesiones. Sé qué es una decisión difícil de tomar y espero que aún no la haya tomado. Yo lo que quiero es pasar unas buenas vacaciones de verano, hacer buenos campus y verle empezar la última temporada en el Madrid".

De momento, habrá que esperar para conocer el futuro del alemán, aunque el Real Madrid sí que ha mostrado su intención de renovarle. En el caso de que decida retirarse, el equipo de Ancelotti podría perder tanto a Kroos como a Modric al final de temporada.