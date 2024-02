Ibai Llanos, dispuesto a invertir en un equipo de fútbol: "El Málaga me encanta"

Los streamers cada vez están más interesados en meterse de lleno en el mundo del fútbol a través de inversiones. Hace unos días ElXokas volvió a dejar claro que le gustaría hacerse con el Deportivo de la Coruña, pero no es el único creador de contenido que comparte esta misma idea.

Ibai Llanos también tiene en mente la posibilidad de invertir en un club de fútbol y así se lo ha hecho saber a sus seguidores en su stream, viendo en el Málaga una de sus opciones más serias. "Me encanta, La Rosaleda es brutal", afirmó el streamer, aunque también pensó que le "queda grande".

El creador de contenido quiere invertir en un equipo de fútbol que se encuentre en categorías bajas por lo que pondría sus ojos en entidades que militen en Segunda o Tercera RFEF.

Viendo los presupuestos entre las distintas divisiones del fútbol español, Llanos descartó formar parte de algún club de Segunda división. "No pintamos nada", aseguró dejando claro que su lugar estaría en categorías más inferiores.

El streamer matizó que su deseo sería invertir, y no comprar, para seguir las estrategias que se emplean en juegos como el PC Fútbol o el Football Manager de llevar a la gloria a un club: "Un equipo que ya esté creado y en Segunda o Tercera RFEF mola mucho, mejor que crear un equipo".

"Yo no quiero comprar nada, quiero ser compatible con la gente que haya. Quiero formar parte, y no me importa invertir o ayudar económicamente, de la manera que sea. Comprar algo es duro y tiene que estar en venta", añadió.