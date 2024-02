Sean O’Malley, sobre Ilia Topuria: "Quiero darle un rodillazo y partirle la nariz"

Ilia Topuria no deja indiferente a nadie. Su ascenso ha llamado la atención de buena parte de sus compañeros en UFC y su confianza imperturbable levanta polémicas constantes allá donde vaya. Dicho de otra forma, a Topuria le tienen ganas varias personas y eso que todavía no es campeón.

Uno de sus rivales más acérrimos es, nada más y nada menos, que Sean O’Malley, el campeón del peso gallo y uno de los luchadores más mediáticos de UFC, que ya ha declarado que quiere al español. Tantas ganas tiene de pelear con él que espera que venza a Volkanovski para ser doble campeón. "Quiero ser campeón de dos divisiones. A Topuria es que con solo verle la cara quiero darle un rodillazo y partirle la nariz", ha confesado el estadounidense en el canal de YouTube de Demetrious Johnson.

El peligro de Ilia

O’Malley parece que no dice esto por decir, sino que realmente tiene pensado retar a Topuria, incluso el día de UFC 298. "Me gustaría ir a reventarlo. Es probable que vaya a California y vea la pelea", ha asegurado, insinuando que buscaría un cara a cara. Ahora bien, el campeón del peso gallo es consciente del reto que supone el hispano-georgiano. "Cuando pienso en quiénes son algunos de los luchadores más hábiles que he visto, Ilia está ahí arriba. Ilia es muy peligroso, es uno de los mejores artistas marciales en todos los aspectos, es tremendamente hábil", ha reconocido el estadounidense.

Sea como sea, O’Malley confía en que, cuando llegue el día, pueda acabar con Topuria, noquearlo. "Es muy, muy peligroso, pero también creo que le apagaré las luces. Es una buena combinación", ha zanjado el luchador que, en cualquier caso, tiene que vencer primero a Chito Vera en UFC 299.