Mo Katir, indignado por su suspensión, amenaza con competir con Marruecos: "Vais a perder un atleta como yo"

El medio 'Eurosport' ha recopilado unos mensajes que el atleta Mohamed Katir ha borrado de su cuenta de X (antes Twitter), en reacción a su suspensión por parte de la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) al ausentarse en tres controles antidoping.

El subcampeón del mundo de 5.000 metros ha protestado por la decisión, que pone en peligro una de las mayores bazas de la representación española para lograr medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Me estáis destrozando y sólo vais a perder un atleta como yo, solo me vais a hacer irme a un país que jamás me han querido y tenga que correr con ellos, solo porque he tenido un fallo administrativo. Voy a desaparecer, cuando veáis que jamás he engañado y todos los fallos que me han puesto son injustos, aquí veré quien de verdad me quiere y quien no (adiós)", se expresó Mo Katir en sus redes sociales.

"Duele ver que, desde 2021, algunas personas te llaman dopado en la cara, duele ver que he preferido representaros a ustedes (bandera de España) en vez de mi lugar de nacimiento (bandera de Marruecos). Yo tengo que dar la cara como hago en la pista, todo lo que se ha filtrado fue por mi decisión", remarcó el atleta.

"120 controles de AIU y jamás he dado positivo. Lo mío es un problema administrativo y sé que voy a salir de esto. Hay miles de atletas que no saben ni que es la App de WADA [Agencia Mundial Antidopaje] de localización. He tenido fallos injustos. Solo os vais a perder un gran atleta como yo", añadió el español, nacido en Marruecos.

"No quiero tomar decisiones por mi parte porque quiero mucho a este país [España], quiero seguir dando la cara por ellos. AIU está haciendo su trabajo. Es un problema administrativo, jamás he ido por el camino fácil", finalizó Katir.