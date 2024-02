El japonés Junya Ito abandona la Copa Asia tras ser acusado de agresión sexual

La Copa Asia vive unas horas frenéticas por el japonés Jonya Ito. El futbolista de 30 años, que juega en el Stade de Reims, ha sido acusado de agredir sexualmente a dos mujeres en un hotel en el pasado junio, después de un amistoso entre Japón y Perú en Osaka, por lo que ha abandonado la competición.

La policía de Osaka ha anunciado este jueves que ha abierto una investigación contra el jugador. Este ha negado los hechos, según la agencia de noticias Kyodo. "Acusaciones totalmente infundadas", ha asegurado su abogado, quien también ha interpuesto una denuncia penal por acusaciones falsas.

El futbolista del Stade de Reims no participó en el partido ante Bahréin, pero el seleccionador, Hajime Moriyasu, afirma que esa ausencia no tiene nada que ver con esas acusaciones: "Aún no estoy plenamente consciente. Me ocuparé de ello después de examinarlo".

La Federación japonesa de Fútbol (JFA) ha respaldado al futbolista asegurando que el caso "exige una respuesta cautelosa y pone en riesgo su condición física y mental" y su club, el Stade de Reims, ha hecho lo propio a través de un comunicado en las redes sociales.

"A la espera de una investigación judicial que apoye los comentarios de los medios de comunicación, el Stade de Reims no dispone de información que apoye, en un sentido u otro, la investigación llevada a cabo por las autoridades de Osaka, ya que los hechos denunciados se produjeron durante un período de tregua internacional. A estas alturas y hasta la fecha, el Club se solidariza con su jugador", añade el club galo.