Cierre de duchas, prohibición de regar campos y llenar piscinas...: así afecta al deporte catalán las medidas contra la sequía

La sequía en Cataluña está haciendo estragos y la Generalitat ha tomado la decisión de decretar el estado de emergencia. Entrará en vigor este viernes y además de afectar a más de seis millones de personas, los protagonistas del deporte en la región también se verán 'perjudicados'.

Entre las medidas más destacadas que afectan al mundo del deporte se encuentra la de limitar el uso de las duchas. Durante el nivel uno (200 litros/habitante/día) y el dos (180 litros día por habitante), las duchas permanecen abiertas, pero ya en el tercer nivel se tendrían que cerrar.

Sin embargo, entidades como el FC Barcelona o el Girona tendrán que decidir si optan por que sus jugadores se duchen tras los partidos y entrenamientos o prefieren regar el césped.

Esta medida no afecta a aquellas instalaciones que no cuentan con piscina ni campos que requieran riego, por lo que en los gimnasios no será necesario el cierre de vestuarios y sus duchas.

En cuanto a ese riego de los campos, se permitirá en aquellos de deporte federados que utilicen agua freática o regenerada. Mientras que en el nivel dos de la emergencia será suficiente con el cierre de las duchas, en el tercer nival se prohibirá totalmente el riego.

En el caso de los deportes acuáticos, solo se permite el rellenado parcial de las piscinas cubiertas inscritas en el censo de equipamientos deportivos de la Generalitat. Las descubiertas que se usen durante todo el año para la práctica deportiva federativa tendrán que tener un sistema de recirculación del agua.

La Ryder Cup de Girona 2031, en riesgo

La declaración de emergencia por la sequía hace que los campos deportivos solo puedan ser regados con agua freática o regenerada. Tras estas medidas, la alarma ha llegado hasta el European Tour de golf y la concesión de la Ryder Cup a Girona para 2031 podría estar en peligro.

Sin embargo, la Federación Catalana tiene constancia de que el 90 por ciento de los campos se riegan con agua reciclada, por lo que el proyecto sería sostenible y no aumentaría la sequía.