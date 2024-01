El Atlético de Madrid ficha a Gabriel Paulista para reforzar su defensa

El defensa central hispano-brasileño Gabriel Paulista se desvinculó este miércoles del Valencia CF después de siete temporadas en el club 'ché' para reforzar la zaga del Atlético de Madrid, entidad con la que llegó a un acuerdo hasta final de la presente temporada, según confirmaron ambos conjuntos en sendos comunicados.

"El Valencia CF y Gabriel Paulista han alcanzado un acuerdo para la finalización de su contrato con el conjunto valencianista", avanzó la entidad 'ché' en su página web.

El hispano-brasileño, de 33 años, deja el Valencia tras siete temporadas y haber jugado un total de 253 partidos con la camiseta del club valencianista, siendo uno de los capitanes del equipo.

El club destacó en su comunicado el "compromiso" y la "dedicación ejemplar" de Paulista, que presume en su palmarés con el Valencia de la Copa del Rey de 2019. "Desde el Valencia CF le deseamos la mejor de las suertes en su nueva etapa", indicó el texto de la entidad.

Y su nueva aventura será en el Atlético de Madrid, que estaba buscando la llegada de un central en este mercado invernal, tras la salida de un Çaglar Söyüncü sin minutos y las lesiones recientes de César Azpilicueta y José María Giménez.

"Gabriel Paulista es nuevo jugador del Atlético de Madrid tras firmar hasta final de temporada. El central hispano-brasileño superó el pertinente reconocimiento médico en el Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria y posteriormente rubricó su contrato con nuestra entidad", anunció el conjunto rojiblanco.

El central hispano-brasileño llega al Atlético con una "dilatada carrera y con experiencia al máximo", según el propio equipo rojiblanco, además de haber militado en el Arsenal de la Premier League y, antes, en el Villarreal.

"Era imposible pensárselo dos veces"

"Este es un nuevo desafío para mí, para mi familia, pero con una sensación increíble de vestir esta camiseta, que es muy grande. Que haya llegado una oferta de un gran club de Europa para mí ha sido un orgullo por poder estar despertando el interés de grandes equipos", subrayó el central en declaraciones facilitadas por el Atlético de Madrid.

El brasileño sabe que esta oportunidad era "imposible pensársela dos veces" y admitió que llega a su nuevo club para "procurar seguir manteniendo" lo que hacía en el Valencia. "Quiero mejorar lo que tengo que mejorar, lo que pide el míster, trabajar muchísimo, y dentro del campo luchar hasta el minuto final porque este equipo tiene jugadores con mucha garra", comentó.

El zaguero llega con "ganas de querer ganar". "Esto no va a faltar, soy un jugador que siempre va a ganar, que le gusta luchar, ayudar a sus compañeros y a su club, pero ahora no me puedo quedar solamente en palabras, hay que demostrarlo y si estoy preparado para jugar, depende de lo que piense el míster, pero yo siempre estaré preparado", afirmó.

Sobre su nuevo entrenador Diego Pablo Simeone, está deseoso de "conocerle en persona y conocer cómo trabaja de verdad y cómo es su manera de ser dentro del equipo, en los entrenamientos y en los partidos".

En el conjunto rojiblanco se reencuentra con Samu Lino, con el que compartió vestuario el año pasado en el Valencia: "Es una persona increíble y que tiene un corazón también impresionante. Este año veo que viene creciendo y que ahora es decidido y decide partidos. El domingo hizo un gran gol y me alegra mucho ver a un jugador que también es como yo porque venimos de familia humilde, de un barrio humilde también, y ver que está creciendo y conquistando sus cosas".

Directo a la convocatoria frente al Rayo

Tras anunciarse su fichaje, Gabriel Paulista ha sido convocado por Diego Pablo Simeone para recibir al Rayo Vallecano en el Cívitas Metropolitano este miércoles para jugar el partido aplazado por la Supercopa.

Así, el defensor, que fue titular con el Valencia ante el Atlético el pasado domingo (2-0) en el Metropolitano, estará disponible sin realizar ningún entrenamiento con el grupo y podría disfrutar de sus primeros minutos como colchonero, dada las ausencias en la zaga de los lesionados César Azpilicueta y Josema Giménez.

A estas bajas se suma la ya conocida del francés Thomas Lemar y la del delantero Álvaro Morata, que descansará ante el Rayo Vallecano por unas molestias, con la intención de que reaparezca el próximo domingo en el derbi ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.