El representante de Hugo Mallo, tras la acusación de abuso sexual: "Celta y Espanyol consideraron que no había pruebas"

El representante de Hugo Mallo, Quique de Lucas, ha emitido este miércoles un comunicado para pronunciarse sobre las acusaciones de abuso sexual contra el futbolista y su citación el próximo 11 de julio para declarar en el caso: "Celta y Espanyol consideraron que no había pruebas de lo denunciado".

De Lucas, que ha querido volver a negar "categóricamente los hechos denunciados", ha recordado que la causa fue archivada porque "no consideraba probados los hechos" después de haber tomado declaración a la denunciante y al entonces jugador del Celta de Vigo.

"Dicha resolución fue recurrida por ambas partes, la denunciante porque sí creía que se acreditaban los hechos descritos en la denuncia, y nosotros al entender que, no solo no quedaban acreditados, sino que se podía asegurar que no se habían producido", continúa.

En este sentido, el agente del futbolista ha señalado que "fue la Audiencia Provincial la que mandó reabrir el expediente para que la controversia se resolviera en un juicio oral, al que, recordemos, Hugo comparece como inocente".

Por último, De Lucas ha subrayado que "tanto el RC Celta como el RCD Espanyol consideraron que no había pruebas de lo denunciado" tras haber activado sus propios protocolos, así como que tampoco se le abrió a Mallo un expediente por lo ocurrido ni en la Real Federación Española de Fútbol ni en LaLiga.

"Solicitamos dejar a la Justicia que actúe, así como el máximo respeto para Hugo y su familia a la espera de que aflore la verdad", concluye el comunicado.