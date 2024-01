Volkanovski se empieza a tomar en serio a Topuria: "Es peligroso"

Después de varios meses de declaraciones subidas de tono entre Alexander Volkanovski e Ilia Topuria, en las que el hispano-georgiano ha dado por acabado al australiano y este ha minusvalorado los logros del aspirante, por primera vez aparece una muestra de respeto por parte del campeón.

Volkanovski sigue dudando del nivel real de Topuria, pero al menos ahora reconoce que es peligroso. "Es un buen luchador, está invicto, pero no se ha probado como nosotros, con chicos como yo o Holloway, o Yair, por eso lo cuestiono. Pero eso no significa que no esté a este nivel, solamente que no lo hemos visto aún. Hay mucha expectativa, siempre van a haber niveles y tenemos que ver donde está su nivel. Es un tipo peligroso", ha reconocido el campeón a Michael Bisping en una entrevista.

Striker potente

Por otro lado, Volkanovski ha admitido que Topuria tiene un nivel muy alto de boxeo, destacando su capacidad para mantener posiciones desde la que poder pegar. "Creo que es de los strikers más potentes, tiene un boxeo ordenado y siempre está muy bien plantado, si te descuidas puedes pasar una muy mala noche. Va a ser una pelea divertida, siempre me preparo para lo peor y me estoy preparando para la mejor versión de Ilia Topuria", ha concedido el australiano.

Ambos luchadores podrán comprobar en qué nivel están el 17 de febrero en UFC 298, evento que se celebrará en Anaheim, California. Ilia Topuria se convertirá con esto en el primer español en competir por un título en UFC, la liga de MMA más prestigiosa del mundo.