Ilia Topuria quiere pelear contra McGregor: "Su momento ya ha pasado"

Ilia Topuria es una de las estrellas emergentes de UFC. Hasta la fecha se mantiene invicto en uno de los deportes más demandantes del mundo y el próximo 17 de febrero puede proclamarse campeón de las 145 libras. De ser así, ante él se abrirán bastantes opciones, entre las que podría estar la de Conor McGregor.

Topuria y su equipo, de hecho, parecen estar sopesando la opción de pelear con la gran estrella irlandesa, algo que podría acercarle al estatus de leyenda dentro de UFC, pese a que la estrella irlandesa no esté en su mejor momento. "Ganarle a Conor no me posiciona como una leyenda, pero será un paso más. Él tiene una pelea programada, así que depende de cómo salga de ese combate. Cada uno tiene su tiempo, en el deporte todos tienen una fecha de caducidad, su momento ya ha pasado”, ha declarado el hispano-georgiano.

Según Topuria, McGregor debería aceptar una pelea con él porque, si no lo hiciera, sería como reconocer que ya está completamente acabado. "Si dice que no es porque ya no se quiere dedicar al deporte y se quiere retirar. Si quiere mantenerse en el deporte, la pelea soy yo. Él sueña conmigo", agregó sobre el irlandés.

Soñar a lo grande

Por otro lado, el aspirante al cinturón del peso pluma ha puntualizado que, de realizarse esta pelea, los beneficios para UFC serían extraordinarios. “Estaríamos hablando del ppv (pago por visión) más vendido y las taquillas más vendidas de la UFC, soñamos a lo grande. Cuando lo llevaron a Paris, generó entre 35 y 40 millones de dólares (en una sola noche), aparte del empleo que generó en el país", ha señalado el luchador.