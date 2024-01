El excampeón Israel Adesanya está listo para volver al octágono de UFC

Israel Adesanya sorprendió a todos al anunciar su retirada temporal tras la derrota contra Strickland en UFC 293. El ex campeón sonaba agotado y necesitaba tomarse un tiempo, llegó incluso a decir que no volvería hasta 2027, lo cual parecía descabellado teniendo en cuenta que ya tiene 34 años. Por fortuna, hace apenas unas semanas Izzy comenzó a recular, confirmando que volvería antes de lo esperado. Tanto es así que cuando Dricus Du Plessis se hizo con el cinturón el pasado sábado y le retó, el neozelandés de origen nigeriano no tardó en responder con un "nuestros caminos están destinados a cruzarse de nuevo".

Aunque no está claro cuándo volverá Adesanya, lo que sí parece seguro es que el ex campeón luchará contra Du Plessis en algún momento del año. Y es que estos dos luchadores tienen una enemistad deportiva que se remonta al 2022, cuando el sudafricano cuestionó el título de 'campeón africano' de Adesanya —también de Kamaru Usman y Francis Ngannou— por considerar que alguien que ni vive ni entrena en aquel continente puede alcanzar ese estatus.

Israel Adesanya noquea a Israel Pereira Instagram stylebender

Estas apreciaciones sentaron mal a Adesanya, que incluso llegó a confrontarse con 'Stillknocks' tras su victoria en UFC 290. Después de unos meses, parece que la tensión se ha reducido, aunque Izzy no ha olvidado. El ex campeón comentó la pelea entre Strickland y Du Plessis en un vídeo de su canal de Youtube. "El combate principal fue interesante. Pensé que Dricus usaría más su lucha en mitad de los asaltos, pero lo usó al final, lo cual fue inteligente por su parte para robar los asaltos", explicaba el nigeriano.

"Según mi estimación se llevó los rounds 3, 4 y 5. Ahora es el cuarto campeón africano en la historia de UFC, así que enhorabuena, mi hermano africano", se sinceraba Adesanya, aunque a continuación añadía una puntualización. "De verdad que me alegro por él, me gusta su historia, pero aún hizo lo que hizo y voy a patear su culo", sentenció.