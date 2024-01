McGregor Vs Chandler se perfila como cartelera estelar de UFC 300 en una nueva división de 165 libras

Aunque Dana White se afana por mantener en secreto la cartelera estelar de UFC 300, al menos hasta que él haga el anuncio, parece que hay quien se esfuerza en sabotear sus planes. Es el caso de Conor McGregor y Michael Chandler, que insisten en colocarse como protagonistas del evento.

De esta forma, el irlandés ha dejado entrever el X (antigua Twitter) que está listo para esta velada. Se trata de un mensaje claro pero, al no tener el respaldo de Dana White y viniendo de donde viene, no se puede dar nada por sentado. "McGregor en UFC 300. Cierra el trato", decía el ex campeón.

McGregor on 300 seals the deal. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) January 27, 2024

Por otro lado, Michael Chandler no ha querido dejar pasar la oportunidad de responder, diciendo que le parece bien y que en breve se ven. "Acepto el trato. Nos vemos pronto", ha respondido el peleador.

De confirmarse, parece que este sería el evento estelar de UFC 300 algo que, en términos estrictamente deportivos, dejaría algo fríos a los aficionados. A fin de cuentas se trata de dos luchadores muy lejos ya de la cima de sus carreras. Si según Dana White esta era la pelea que debía volar la cabeza de los aficionados…

Nuevas divisiones

Por otro lado, hay rumores de que la pelea no sería finalmente en el peso medio, donde los dos atletas aparecerían un tanto pasados de peso, sino en 165 libras, que sería una nueva categoría dentro de UFC. En este sentido, parece que se eliminaría la división de las 170 libras (wélter) y se crearían dos, la de 165 y otra de 175.