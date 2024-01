Amanda Nunes no cierra las puertas a un posible regreso a UFC: "Aún me siento campeona"

Amanda Nunes anunció su retirada en junio de 2023 tras defender el título de peso gallo de UFC por sexta vez. Consiguió una victoria aplastante sobre la mexicana Irene Aldana, pero la brasileña había decidido que sería la última como luchadora de MMA. Se retiraba como doble campeona y dejando huérfana la división femenina de la UFC.

El pasado sábado en UFC 297 se disputó el título de peso gallo vacante entre Raquel Pennington y Mayra Bueno Silva, un combate que tuvo a 'La leona' como espectadora de excepción. La peleadora se mostró contenta al saber que la nueva dueña del cinturón es su amiga —Pennington—, aunque al mismo tiempo reconoció que le entristecía ver cómo el cinturón cambiaba de manos sin haber estado dentro de la jaula para pelear por él.

Cuando preguntaron a Nunes por un posible regreso tras el combate, sorprendió la ambigüedad de su respuesta. "No lo sé, nunca se sabe", dijo Nunes. "Soy luchadora y este es mi trabajo. Me encanta esto y no lo sé. También disfruto no estar en el gimnasio todos los días y tener una vida normal, quedarme en casa un rato y hacer el vago. No puedo ser vaga como luchadora, es muy difícil", reconoció la brasileña.

Al retirarse, la campeona explicó que quería dedicar tiempo a su familia, de hecho, acaba de tener su segunda hija. Aunque también confesó que quería mantenerse vinculada a las MMA de algún modo, pero parece que quizás todavía no hemos visto todo de ella como luchadora. "Aún estoy sana y poderosa, inteligente y pienso como una campeona. Todavía me siento campeona, ya veremos", admitió 'La leona'.

Amanda Nunes, de 35 años, está considerada la mejor luchadora de la historia de las MMA. Tiene un récord de 23-5 y fue la primera mujer en ganar dos títulos simultáneamente en las categorías de peso gallo —revalidado hasta seis veces—y peso pluma de UFC —defendido en dos ocasiones—. Ha obtenido 13 victorias por nocaut y 4 por sumisión.