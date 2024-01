Bueno Silva peleó con una fractura en el oído interno en UFC 297: "Estaba en modo supervivencia"

Mayra Bueno Silva se enfrentó al mayor reto de su carrera deportiva el pasado fin de semana: la pelea por el cinturón vacante del peso gallo de UFC. Sin embargo, la luchadora brasileña ofreció una actuación insuficiente en un combate que terminó ganando Raquel Pennington por decisión unánime, pero que resultó muy decepcionante para sus espectadores. En una reciente entrevista con Ag Fight, 'Sheetara' ha revelado que se fracturó el oído interno en el primer asalto.

"He visto la pelea como tres veces, no estoy contenta con mi actuación. Estuvo muy por debajo de lo que he estado demostrando últimamente", afirmó la peleadora. Antes de este combate, la brasileña había encadenado tres victorias consecutivas contra Wu Yanan, Stephanie Egger y Lina Lansberg. E incluso una cuarta contra Holly Holm, aunque finalmente fue revertida por su positivo en el control antidopaje previo por ácido ritalínico, una sustancia presente en su medicación para el trastorno por déficit de atención.

Lo cierto es que durante el primer round, la brasileña conectó golpes más duros que su rival, especialmente con los codos, y además tomó la espalda de Pennington durante dos minutos. "Me comí un overhand que fracturó parcialmente mi oído interno y perdí el equilibrio, le dije a mi esquina que estaba mareada. Ya no pude imponer mi estrategia", explicó Bueno Silva en la entrevista.

A partir de entonces se vio una 'Sheetara' venida a menos y aunque tuvo varias ocasiones de someter a 'Rocky', no lo consiguió. "Intenté hacer grappling para que no me golpeara otra vez, porque estaba ya muy mareada. Por desagracia, ese golpe me costó la pelea. Todo el mundo vio cómo fue mi primer asalto. Desde el principio del segundo estaba ya en la lona. No podía pelear más, sólo sobreviví", contó la brasileña.

Tendiendo en cuenta el pobre espectáculo ofrecido en la pelea coestelar de UFC 297 por parte de 'Rocky' y Bueno Silva, cabe pensar que la UFC no concederá una revancha a la brasileña. Lo esperable es que Julianna Peña, la actual número uno de la división, sea la siguiente en optar al título en cuanto se recupere de su lesión.