Luis de la Fuente, rotundo: "Prefiero un jugador que juegue 90 minutos en Arabia que 15 o 20 en la Premier"

A tan solo unos meses para que se dispute la Eurocopa de Alemania 2024, Luis de la Fuente concedió a Radioestadio Noche una entrevista en la que se mostró muy optimista y con muchas expectativas para la competición continental de este verano.

"Vamos a pelear por ganar y vamos a estar en disposición de ganar, pero vamos a competir contra selecciones tan potentes como nosotros. Seguro que España va a estar orgullosa de nosotros", asegura.

El seleccionador aun no tiene definida la lista para la Eurocopa, aunque reconoce que "la base está hecha": "Desgraciadamente estamos viendo muchísimas lesiones y seguramente que algunos de estos jugadores se van a lesionar. Esos son los jugadores que pueden ir bailando".

Entre los que sí parecen contar ya para De la Fuente está Aymeric Laporte, que actualmente juega en el Al-Nasser, ya que él considera que "jugar en Arabia no es excluyente". Además, advierte que prefiere "un equipo que haga 90 minutos en Arabia que no uno que haga 15 o 20 en la Premier".

Sin embargo, también ha querido alabar la labor de "futbolistas que son los mejores incluso jugando solo 15 minutos" y ha dejado claro que "en España tenemos jugadores para hacer cinco o seis selecciones muy buenas".

Habló sobre nombres propios como Brahim Díaz, de quien le "consta que quiere jugar con España". Al jugador del Real Madrid le ha lanzado una advertencia por su posibilidad de competir con Marruecos: "El que quiera venir a la selección española tiene que venir con total y absoluto convencimiento. No valen chantajes, que si no me llevas me voy a otro sitio. Pues te vas".

El de Haro también ha hablado sobre su renovación como seleccionador nacional pues su contrato actual termina el próximo 30 de junio, en mitad de la Eurocopa. "La sintonía entre ambas partes es fantástica, aunque aún tenemos que hablar muchas cosas", dijo con tranquilidad.