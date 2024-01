El dardo de Marcos Llorente a Joao Félix en su peor momento: "Es un gran jugador, pero hay que demostrarlo"

NurPhoto via Getty Images

El portugués Joao Félix ya es uno de los jugadores más criticados del FC Barcelona desde hace meses. A pesar de que comenzó su etapa en el club blaugrana inyectando mucha ilusión a la afición por sus primeras apariciones, el luso ha bajado el nivel y está siendo señalado por todos.

El último en hablar de la situación de Joao Félix ha sido Marcos Llorente, su excompañero en el Atlético de Madrid, en la presentación de Rhudo, el restaurante que ha abierto ahora con Griezmann, el cocinero Paco Roncero y los actores Miguel Ángel Silvestre y Álex González.

"Está claro que Joao es un grandísimo jugador, pero eso hay que demostrarlo, no vale con decirlo", afirmó el futbolista español para El Chiringuito, cuando le preguntaron si creía que iba a triunfar en el Barça.

Lo que sí quiso dejar claro es que triunfar en el fútbol no es fácil: "Al final el fútbol es muy difícil. En diferentes situaciones, hay que adaptarse. Mis amigos siempre les digo que el fútbol es muy jodido, tienes que apretar. Si no aprietas no sacas la cabeza".

Sobre la situación actual del Atlético de Madrid, Llorente ha sido tajante: "Siempre hemos sido una piña, lo que pasa que al final cuando el año es mejor todo es más positivo y todo parece. Creo que el equipo siempre se ha caracterizado por tener un buen ambiente en el equipo, y por hacer este tipo de planes en los que nos juntamos muchos".