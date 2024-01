Así ultima Ilia Topuria su preparación: de entrenar en Alicante con su hermano al UFC Performance Institute de Las Vegas

Preparar una pelea de MMA del más alto nivel, como la que va a tener Topuria con Volkanovski, no es tarea fácil. Hay que analizar al rival viendo horas y horas de vídeos que se paran y rebobinan en mil ocasiones en busca de pequeños detalles, pequeñas señales que puedan desvelar patrones y fisuras. Una vez hecho esto hay que desarrollar una estrategia (o varias) y practicarla en los sparrings. Todo eso sin olvidar el acondicionamiento físico y el peso, desde luego. Son muchos los elementos en juego y entre todos debe haber un equilibrio. Pelear sin lesionarse, bajar de peso sin precipitarse.

Esta es la parte que, en esta ocasión, Topuria ha llevado a cabo en Alicante. Y es que, a diferencia de otras ocasiones, el hispano-georgiano ha querido centrar su preparación en casa, entre los suyos, incluyendo, por supuesto, a su hermano Aleksandre. A los dos los hemos visto en los últimos meses compartiendo entrenos, trabajado físico y resistencia.

Revive los momentos más intensos y emocionantes de mi campamento para el Campeonato del Mundo de UFC!🌍🥊💪Desde el entrenamiento intenso hasta la dedicación absoluta. Agradezco a mi increíble equipo, a mis seguidores y a todos los que me apoyaron en este viaje. ¡Prepárate para… pic.twitter.com/eAAG14vmEZ — Ilia Topuria (@Topuriailia) December 23, 2023

Ahora bien, toda pelea, sobre todo en este nivel, exige unos retoques y cuidados que solo se pueden dar en las últimas semanas. Son los que tienen que ver con los exámenes y terapias físicas, el corte de peso o los últimos detalles del acondicionamiento físico. Para esto, los atletas de UFC cuentan con el UFC Performance Institute de Las Vegas, que es donde está ahora mismo Topuria.

Se trata de unas instalaciones que albergan médicos, fisioterapeutas, nutricionistas y entrenadores, entre otros profesionales. Se trata, por tanto, de un espacio en el que los atletas disponen de los mejores profesionales y tecnologías para poner la máquina a punto. Si un luchador tiene sobrecarga en los dorsales o lumbares, este es el momento para destensar la musculatura y, del mismo modo, si un atleta tiene problemas con el corte de peso, este es el lugar para hacerlo en condiciones de máxima seguridad.

El corte de peso

Hay que recordar que este corte de peso es uno de los momentos más delicados para los luchadores, sobre todo cuando hay un título por medio. Si un peleador sobrepasa el peso pactado no puede optar al cinturón. Este es un aspecto importante para Topuria, ya que ha tenido problemas en el pasado. Si en 2022 peleó con Herbert en el peso ligero (155 libras) fue porque no llegó a perder los 15 kilos que necesitaba para llegar al peso pluma (145 libras). Esta vez, no obstante, Topuria ha manifestado que las cosas van bien.

Una vez que todo esté listo, a Topuria solo le quedará subir al octágono e intentar que todo su trabajo y esfuerzo cristalice en una victoria. No lo tendrá fácil, ya que delante suyo tendrá no solo a un luchador fuerte y experimentado, sino a un tipo tremendamente hábil para rehacer su estrategia durante la misma pelea en función de cómo vayan las cosas. En UFC 298, por tanto, puede que no veamos una pelea, sino varias.