Bo Nickal, luchador de UFC: "Chimaev no se merece una oportunidad por el título"

Desde que terminara la hegemonía de Israel Adesanya en el peso medio de UFC el ambiente de la categoría se ha revolucionado. Salvo sorpresa, que siempre las hay, Dricus Du Plessis no parece un campeón especialmente sólido, que pueda retener el cinturón por mucho tiempo.

Y con un rey aparentemente vulnerable (como lo fue Strickland) los candidatos parecen multiplicarse. Ahora bien, de todos ellos, hay uno que está generando especial polémica y que no gusta entre muchos competidores. Se trata de Khamzat Chimaev, un luchador que, para algunos de sus compañeros, no ha hecho lo suficiente para optar al cinturón.

Entre ellos está una de las estrellas emergentes de la división, Bo Nickal, que señala que, en realidad, el checheno no se ha enfrentado prácticamente a nadie del peso medio. "Amigo, seguramente le darán a Khamzat la oportunidad por el título en algún momento. De hecho, no creo que tenga que volver a pelear hasta que le den la oportunidad por el título. ¿Creo que se merece eso? No. No ha peleado contra ningún luchador de 185 libras. Ha peleado con menos gente del peso medio que yo”, se ha quejado el peleador, en referencia a que la última pelea del checheno fue contra Kamaru Usman, que en realidad es un wélter.

Lo cierto es que sería un poco extraño si el próximo contendiente al título del peso medio fuera Chimaev. Como señala Nickal, el Checheno solo ha competido dos veces en esa categoría, evitando cualquier enfrentamiento con los cinco primeros. Sin pasar por Cannonier, Costa o Whittaker se haría raro ver a Chimaev optar a lo más alto. Pero todo puede pasar.