De una polémica a otra: el VAR, de nuevo protagonista en un partido de alta tensión

Las últimas semanas para el arbitraje español están siendo especialmente duras. Mucha información sobre el caso Negreira ha comenzado recientemente a salir a la luz tras el levantamiento del secreto de sumario de la causa, y se han filtrado audios de la sala VOR de videoarbitraje de jugadas polémicas sin permiso del Comité Técnico de Árbitros ni de la Real Federación Española de Fútbol.

Sin embargo, en las dos anteriores jornadas de Liga, la de la semana pasada y la de este fin de semana, el auténtico protagonista negativo ha sido el VAR. De polémica en polémica, del Real Madrid al Barça, a favor y en contra de los grandes, justo o injusto según el reglamento; pero desde luego, deficitario en su funcionamiento y propósito.

El VAR llegó al fútbol para hacerlo más justo y es probable que lo haya logrado en cierta medida, pero también llegó para zanjar polémicas y excusas de una vez por todas en tertulias y debates callejeros sobre balompié. No ha sido así, y para muestra las dos últimas jornadas de locura del campeonato doméstico.

Haciendo un breve repaso para entrar en contexto, la semana pasada se produjo un arbitraje en el Santiago Bernabéu que dejó en evidencia a los colegiados. En especial a Hernández Maeso, que fue mandado a la nevera por la RFEF después de su actuación. Tuvo que ser corregido por el VAR en los goles de la remontada blanca ante el Almería, tomando decisiones muy polémicas y criticadas y obviando otras como la posible agresión de Ceballos.

Los ánimo llegaban calentitos a Barcelona este sábado, aunque muchos auguraban un arbitraje favorable para el Barça con el argumento de la próxima Supercopa de España, en la que no estarán los culés si todo sigue así. Y, si no están, la RFEF pierde unos cuántos millones de euros que le vendrían de perlas. De ahí las suspicacias, que se dispararon nada más arrancar el choque con el Villarreal.

Pasados unos minutos del inicio, Gerard Moreno adelantó al 'submarino amarillo' sin pensarlo dos veces en la segunda oportunidad que tuvo. Golazo que, lamentablemente para él, el VAR ordenó al árbitro que se anulara. Sorloth había impedido supuestamente, estando adelantado, que Araújo llegase a tapar el disparo del delantero internacional español, y por tanto había incurrido en fuera de juego posicional.

Una decisión cogida con pinzas y muy discutida, sobre todo por la verdadera y nula influencia del delantero noruego en la jugada. De ahí que el propio club groguet, a través de sus redes sociales, se cuestionara en un par de post irónicos, acompañados del vídeo de la jugada, qué era lo que había pitado Munuera Montero.

La felicidad va por barrios, pero la crueldad sólo se cebó con el Barça de un Xavi Hernández que acabó desquiciado y anunciando en rueda de prensa su salida del club el próximo 30 de junio, aunque no tuvo que ver directamente con el arbitraje. El caso es que, pasado el minuto 90, Gundogan remató a puerta impactando en el codo de Santi Comesaña. Estar de espaldas no eximía de culpabilidad al centrocampista amarillo, y el árbitro no dudó en señalar penalti porque el impacto era evidente.

Sin embargo, le avisaron desde el VAR. La decisión era crucial porque los ojos de toda España estaban sobre ellos. Tras contemplar de cerca las imágenes pertinentes, el trencilla rectificó, de nuevo bien para unos y mal para muchos otros. Penalti anulado, ya que la mano, aunque evidente, estaba literalmente pegada al cuerpo de Comesaña.

🗣️ "No se pueden regalar estas cosas... no puede pasar en un equipo top"



Frenkie De Jong, desencajado tras la derrota del FC Barcelona#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/H8ufhfgbDy — DAZN España (@DAZN_ES) January 27, 2024

Otra decisión polémica que hizo estallar a Xavi Hernández en la zona técnica, donde supuestamente el cuarto árbitro le afirmó que había sido penalti para ver después que no era cierto. Por eso, caliente por el fragor de la batalla, se dirigió a las cámaras de la retransmisión y soltó su opinión sobre el escándalo: "Una vergüenza, una vergüenza".

Unos comentarios que le pueden costar el puesto por partida doble, tanto para partidos venideros por la sanción ejemplar que se espera como en el futuro, sabiendo ya que se marcha antes de que la junta directiva barcelonista tenga que tomar cartas en el asunto. Sea como fuere, una semana más el VAR ha sido demasiado protagonista en el partido de un contendiente (ya no) al título de Liga.