El tremendo enganchón entre Luis García y Garitano tras el Almería-Alavés: "Debería ser más respetuoso, habla siempre de los demás"

El enfrentamiento entre la UD Almería y el Alavés, perteneciente a la jornada 22 del campeonato nacional de Liga, tuvo todos los ingredientes para convertirse en uno de los partidos más significativos de esta nueva fecha. Goles, emoción, buen juego y, sobre todo, mucha tensión es la que se vivió en los banquillos y posterior rueda de prensa entre Gaizka Garitano y Luis García Plaza, técnicos de ambos conjuntos.

El entrenador madrileño, tras conseguir una contundente victoria en territorio andaluz por 0-3 (gol de Rioja y doblete de Samu Omorodion), hizo saltar chispas tras realizar unas polémicas declaraciones acerca de los presupuestos de ambos conjuntos.

"No me tengo que meter en lo que es el Almería, pero han hecho fichajes de 50 millones de euros. Que no me digan que no tienen delantero, que sí tienen. A nosotros se nos ha lesionado un central y todavía no ha venido nadie. Somos el presupuesto más bajo de la categoría", recalcó el técnico del Alavés.

Una vez finalizada la rueda de prensa de Luis García, Garitano no tuvo ningún tipo de problema en contestar a su compañero de profesión tras enterarse de las palabras que había recalcado el madrileño minutos antes.

"Es un magnífico entrenador, de los mejores de LaLiga, pero habla mucho. No es la primera vez. Habla siempre de los demás y lo que tiene que hacer en una situación así es respetar y preocuparse de su equipo, que juega muy bien y está muy bien. Debería ser más respetuoso, no es la primera vez que habla de los demás", finalizó el técnico nacido en Bilbao.