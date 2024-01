Tensión en los Schumacher: hay miedo a que la exmujer de Ralf se salte el pacto familiar para hablar del estado de Michael

En la familia Schumacher se respira tensión según afirma la prensa alemana. Cora-Carolina Schumacher, exesposa de Ralf, hermano de Michael, entró a vivir la aventura del reality show Jungle Camp, pero recientemente decidió marcharse por "decisión voluntaria", tal y como informaba la cadena RTL.

Sin embargo, la polémica está servida. El diario Bild pone en el aire esa cuestión y asegura que su salida tiene otro motivo: la "misteriosa cláusula Schumi, que tiene la cadena con la familia Schumacher", pacto presuntamente establecido para no hablar del estado de salud del piloto.

"La productora del programa respiró hondo, tras la partida, porque hubo cierto temor a que hablase sobre temas que no están destinados a esa audiencia", afirma el citado medio alemán.

Aunque Cora ya no sea del círculo próximo al campeón del mundo y por tanto no tenga acceso a visitar a Michael, sí que se temía "por alguna información que pudiese tener" sobre su estado.

"Hay mucho nerviosismo por el carácter locuaz de Cora. Casi miedo. Miedo de que en una situación extrema (por el hambre o el estrés del concurso) Cora pudiera revelar información sensible sobre el gigante de la Fórmula 1 Michael Schumacher", afirma Bild.

Un pacto por la privacidad

El denominado 'Pacto Schumi', bajo las siglas FSK (Freiwillige Schumi-Kontrolle, en español 'Control Voluntario Schumi'), es un acuerdo "entre los más altos ejecutivos de la radiodifusión, sobre temas que atañen a la esfera personal e íntima del campeón".

Según el citado medio, el objetivo es "ser cuidadosos sobre algunos relatos vinculados al Káiser, posiblemente sobre el estado de salud de Michael Schumacher o incluso sobre anteriores celebraciones de F1".

Ese pacto se lo podría haber saltado Cora Schumacher, que aunque ya no forma parte de la familia sí mantiene una "relación respetuosa pero no demasiado estrecha" con la mujer del Káiser, Corinna Schmumacher, y sus hijos "tienen contacto habitual" con el entorno.

Y la polémica no solo está servida en Alemania, puesto que el medio suizo Blick también afirma que "aun no están claros los motivos" por los que Cora, "la candidata que muchos esperaban", ha tomado la decisión de abandonar el programa.

La propia Cora ha desmentido en Bild que haya recibido algún tipo de intimidación y ha asegurado que puede "decir lo que quiera de la familia, ya que no hay un acuerdo de confidencialidad". Y en dicha publicación sentencia: "El hecho de que no diga nada se debe a mi respeto y decencia. Me llevo bien con Corinna. Es una excelente consejera para mí. Estamos en contacto regularmente".

"Si no digo nada en contra de mi familia, o ex familia, no tiene nada que ver con nada más que el respeto y la lealtad a la familia. Si quisiera, podría decirlo, pero no lo hago", añadió en su perfil de Instagram.