La increíble historia de Iñaki Williams, de llegar en avión de África a ser el héroe ante el Barça: "Estaba escrito"

Minuto 106. El Athletic Club recupera el balón en campo culé y arranca el ataque por la izquierda. Jauregizar, Nico Williams, Sancet, Villalibre... y el héroe de la noche: Iñaki Williams. Remate cruzadísimo, la devuelve el palo y, ahora sí, gol. El 3-2. Uno de los tantos más importantes de su carrera, y recién aterrizado de jugar con Ghana la Copa África.

Fue un día de locos para el '9' de los Leones. Aterrizó en Bilbao apenas 12 horas después de que su selección fuese eliminada en la fase de grupos del torneo de la AFCON con dos goles de Mozambique en tres minutos, que sirvieron para remontar la ventaja de 0-2 de las Estrellas Negras, necesitada de una victoria para pasar de ronda, y firmar el 2-2 definitivo.

Para llegar al decisivo choque de cuartos de final ante el FC Barcelona, el delantero hispanoghanés tuvo que coger dos vuelos: uno regular desde la ciudad costamarfileña de Abiyán hasta París, de más de ocho horas y media y una distancia de más de 5.000 kilómetros, y otro privado —por el que el club pagó 6.000 euros— desde el aeropuerto Charles de Gaulle hasta Bilbao de otras casi dos horas y más de 700 kilómetros. Más de 4.000 personas siguieron en directo el viaje de Williams, convirtiéndolo en el vuelo más seguido del mundo por Flightradar.

Aproximadamente a las 11:00 horas de la mañana de este miércoles llegó a Bilbao. "Preparado, a ganar, que es lo importante", dijo entonces, sin imaginarse que poco más de 12 horas después metería al Athletic en las semifinales del torneo del KO. "Ni en el mejor de los sueños", confesó tras el pitido final que certificaba la clasificación del conjunto bilbaíno.

"Ayer no esperaba poder estar aquí, después de un mazazo, de una eliminación bastante dura", añadió el atacante. "He pasado 24 horas frenéticas, primero en un avión metido siete horas de vuelo, luego otras dos... no he dormido en una cama y ahora estoy reventado".

Saltó al terreno de juego en el minuto 60, ovacionado por su afición, pero no llegó su momento hasta la prórroga. Jauregizar recuperó el balón al filo del centro del campo, aún en territorio culé, y entre Nico Williams y Sancet armaron la jugada por la izquierda para dejársela a Villalibre.

El centrocampista vio la llegada de Iñaki por la izquierda y le puso el balón, con la fortuna de que rozó a Sancet para caer adelantada, justo para que el '9' solo tuviese que hacer lo que mejor sabe: marcar. Remató con el empuje de los más de 53.000 hinchas del Athletic que coparon el nuevo San Mamés. Su disparo fue tan ajustado que dio en el palo, que lo escupió para devolverlo a los pies de Williams, que ahora sí, se vistió de héroe: "Parece que estaba escrito, que llegase y que acabase el partido como ha acabado".