Xavi Hernández duda de su continuidad tras perder dos títulos en 15 días: "Si no estamos al nivel... lo normal es que me marche"

La eliminación del FC Barcelona de la Copa del Rey tras la derrota ante el Athletic Club en San Mamés en la prórroga (4-2) deja aún más en el aire la continuidad de Xavi Hernández como técnico blaugrana, sobre todo después de perder dos títulos en menos de 15 días.

El propio entrenador, que se mostró orgulloso "de cómo han competido estos jugadores ante un señor equipo y un señor entrenador como Ernesto Valverde, pero también decepcionados por el resultado no haber competido mejor", sabe que podría tener los días contados en Can Barça.

Asumió que "si al final de temporada no estamos al nivel de competitividad" esperado "lo normal es que tenga que marchar, como todos los entrenadores".

"Sé donde estoy y me van a exigir títulos o por lo menos competirlos. Hoy hemos competido ante un gran Athletic. Cuando no ganas el entrenador queda señalado, no descubro nada", dijo Xavi.

Sin embargo, insistió en que hay un "proyecto muy bueno" en el club azulgrana: "No en cuanto a mí como entrenador, sino de una generación muy buena. Hay un potencial muy bueno para que en los próximos años el Barcelona pueda competir, pero hay que trabajar y hay que ganar. Ahora toca enfocarnos en la liga y en la Champions cuando nos toque".

Dos títulos perdidos en menos de 15 días

El FC Barcelona se encuentra en su momento más crítico de la temporada. En menos de dos semanas, los de Xavi Hernández han perdido la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid con un abultado 4-1 y con un resultado similar (4-2) han dicho adiós a la Copa del Rey ante el Athletic Club en los cuartos de final.

Estos malos resultados agravan aún más la situación del técnico catalán, que ya estaba en la cuerda floja por el juego poco vistoso y dudoso que ha ofrecido el Barça durante toda la temporada, estando por el momento a ocho puntos del Girona, líder de LaLiga. Ahora hasta él mismo duda de su continuidad.