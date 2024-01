La teoría de Iturralde sobre cómo robaron los audios del VAR del Real Madrid - Almería

Iturralde González, exárbitro profesional de Primera División, analizó las posibles causas de la filtración del audio entre el colegiado del VAR, Hernández Hernández, y el de campo, Hernández Maeso, designados para dirigir el polémico encuentro entre el Real Madrid y el Almería de la pasada jornada de Liga.

"Estos audios los gestiona una empresa de Barcelona llamada ERIC. A los árbitros les dan unas contraseñas, que luego tienen que cambiar, para entrar y descargar los audios de sus partidos. Si las contraseñas no se han cambiado, algunos árbitros o exárbitros tienen esas claves y han podido escucharlo todo", reconoció Iturralde en El Larguero de la Cadena SER.

El excolegiado recalcó la importancia de cambiar la contraseña en la plataforma para evitar este tipo de sucesos: "Esto es como cuando te mandan una clave del banco y no la cambias. Muchas veces tienes confianza en que no te la van a usar, pero es cierto que es material sensible y dependerá de la confianza que tengas".

El excolegiado, además, barajó la posibilidad de haber "dejado guardada la contraseña en algún dispositivo" con acceso a los audios o la opción del 'pirateo' de la señal de streaming: "Ya sabéis que ha habido movida con que los árbitros seguían los partidos por streaming. A partir de este momento, se seguirán por Movistar o DAZN para evitar que la señal no pueda ser 'pirateada'".

Por último, Iturralde apuntó que él "no culpabilizaría al Comité Técnico de Árbitros", sino que la filtración del audio es culpa de "algunos individuos" que no cambiaron, posiblemente, la contraseña: "Si tienes la personalidad y el perfil para poder arbitrar un partido de primera división con todo lo que supone de responsabilidad, también la tienes que tener para cambiar una contraseña similar a la que entregan a todos".