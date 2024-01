Pennington gana a Silva en UFC 297 y se hace con cinturón del peso gallo

Tenemos nueva campeona en el peso gallo de UFC. La estadounidense Raquel Pennington se impuso a la brasileña Maira Bueno Silva en UFC 297 con una victoria justa y merecida, aunque poco brillante. Fue una pelea que Pennington ganó por constancia y cardio frente a una rival que se desfondó en el tercer asalto.

La pelea arrancó con Pennington concentrada y sobria, aunque poco a poco Bueno Silva se fue haciendo con el asalto, conectando los golpes más duros, sobre todo con los codos, y tomando la espalda de su rival durante dos minutos. Esto era más que suficiente para llevarse un asalto cuya dinámica se extendió al segundo, pese a que Pennington había recibido instrucciones precisas de evitar el clinch.

Silva, sin gasolina

Esta tendencia pudo cambiar con una serie de manos que tocaron el mentón de la brasileña, pero la estadounidense cometió el error de volver al clinch, permitiendo recuperarse a su rival, que pudo finalizar a su oponente con un mataleón. Nuevo asalto para la brasileña.

En el tercer asalto Pennington salió algo más decidida pero no tardaron en volver al clinch, donde la estadounidense no podía cambiar el sentido del combate. Al menos hasta que Silva se cansó. Sin gasolina en el tanque, la brasileña empezó a flaquear al final del tercer asalto. Tanto, que con un mataleón cogido no pudo ajustar bien y finalizar. El último minuto fue un suplicio para Silva, que solo pudo sobrevivir al ground and pound de Pennington.

Mayra casi consigue aplicar esa sumisión y Raquel se escapa🤯 #UFC297 pic.twitter.com/oRd6giGK0r — UFC Español (@UFCEspanol) January 21, 2024

Asaltos de campeonato

Los asaltos cuarto y quinto fueron casi un monólogo de Pennington, aunque no fuera un buen monólogo. Y es que no pudo finalizar a una brasileña con un kata gatame encajado durante tres minutos. La estadounidense tuvo miedo de perder el control de la montada y no pasó al lateral para meter más presión con su peso.

Control de @RockyPMMA y ya lo busca terminar con ese triangulo #UFC297 pic.twitter.com/G8CgHBSAOr — UFC Español (@UFCEspanol) January 21, 2024

No fue la mejor pelea de campeonato de la historia del peso gallo, desde luego. Y, del mismo modo, no tenemos a una campeona especialmente brillante, pero Pennington supo resistir, trabajar y ganar. No hay un único camino para llegar al destino deseado.