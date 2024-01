Strickland la vuelve a liar antes de UFC 297: "No quiero ver a dos gatas peleando"

Strickland es uno de los luchadores más polémicos de UFC, si no el que más. De hecho, en los últimos días parece que se ha propuesto batir el récord de declaraciones controvertidas. Y es que, si hace poco decía que iba a apuñalar a Du Plessis, su rival en UFC 297, ahora dice que las MMA femeninas tienen menos valor que las masculinas.

Desde el punto de vista de Strickland, por tanto, parece que las peleas de sus compañeras no las quiere ver nadie. En su línea habitual, esto no lo ha dejado entrever, sino que lo ha dicho de forma literal. "Aquí está la cuestión, muchachos: ¿quién quiere ver la WNBA teniendo la NBA?, ¿quién gana más dinero? A mí el MMA femenino no me gusta. No lo veo. Y no creo que a la mayoría de la gente le guste verlo. Es más, si las mujeres en MMA no aparecieran en las veladas de los hombres nadie vería esa mierda. Nadie quiere ver esa mierda", ha declarado el campeón.

Quiero ver leones pelear

Del mismo modo, Strickland ha señalado que el público solo quiere ver a los más fuertes y que cualquier hombre podría ganar a cualquier luchadora de UFC. "Si estás viendo una carrera de coches no quieres ver un Honda Civic, quieres ver un maldito coche de carreras. Hay una gran diferencia entre hombres y mujeres. Incluso si coges al periodista canadiense que hay en esta sala y lo metes en una jaula con Raquel Pennington seguro que la gana. Cualquier hombre en la sala podría vencer a las chicas del evento principal. No estoy diciendo que no puedas verlo y disfrutar, pero no quiero ir a ver a dos pequeñas gatas pelear. Quiero ver leones pelear", ha concluido el campeón del peso medio.

Vistas sus declaraciones, hay quien diría que Strickland es una persona que dice las cosas claras, pero parece olvidar algunas cosas. La primera es que si nadie quisiera ver a las mujeres en MMA, UFC, que es una empresa que quiere ganar dinero, no las colocaría donde están. Si están ahí, por tanto, es porque venden.

Y, más allá de esto, si en realidad el público solo quisiera ver a los más fuertes, solo se harían peleas entre pesos pesados, con lo que el propio Strickland, paradojas de la vida, quedaría fuera. Con la realidad en contra, pareciera que el estadounidense habla de otras cosas, al decir que solo le interesan las peleas de los hombres. Qué diría Judith Butler.