"No es la primera vez que pasa, hay que hacer algo": Maignan estalla y abandona el campo tras recibir insultos racistas

El francés Mike Maignan, portero del Milan, se vio obligado a abandonar durante cinco minutos el partido ante el Udinese por insultos racistas. Al término del encuentro aseguró que no es la primera vez algo así le pasa e instó a clubes y entidades organizadoras a hacer algo para evitarlo en el futuro.

"En el primer tiempo me han hecho sonidos racistas, no es la primera vez que me pasa ni a mí ni a mis compañeros, tenemos que hacer algo", declaró tras el partido a DAZN Italia.

"En el Milan tenemos una familia. Nosotros estamos aquí para jugar, para dar todo a los aficionados, para dar espectáculo. Por eso, aunque estaba disgustado por haberme ido, he tenido el apoyo de todos y hemos tomado la decisión de volver al campo. No podía dejar a mis compañeros así", añadió.

El meta avisó al colegiado durante la primera media hora en varias ocasiones de estar recibiendo dichos insultos hasta que se hartó de la situación. Maignan se marchó al vestuario y el resto de sus compañeros le siguieron dentro.

Cuatro minutos después, en el 38 de la primera mitad, con 0-1 en el marcador en favor de los 'rossoneri' y algunos de los jugadores de Udinese pidiendo explicaciones a su propia afición, Maignan y el resto de jugadores del Milan volvieron al campo y el colegiado reanudó el encuentro.

El árbitro avisó de que, en caso de nuevos insultos racistas, el partido sería suspendido definitivamente. "Estaba enfadado, no desilusionado. No es la primera vez que sucede", sentenció el meta galo.