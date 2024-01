Cuál es el peso de Volkanovski

El nombre de Alexander Volkanovski es uno de los más repetidos en el universo de las MMA. Además, a raíz de su pelea contra el hispano-georgiano Ilia Topuria, también se está convirtiendo en uno de los habituales en los medios deportivos de nuestro país. Sin embargo, todavía es desconocido para muchos. Volkanovski pelea en la división del peso pluma de UFC —las 145 libras (66 kilos)—, donde es el campeón desde el año 2019.

Aunque 'The Great' lleva años compitiendo en las 145 libras, no siempre ha sido así. En sus primeras peleas como profesional en Australia, Volk compitió en el peso wélter —170 libras (77 kg)—. No es de extrañar, pues el luchador australiano había sido jugador de rugby anteriormente, y es que incluso llegó a pelear en el peso medio —185 libras (83,9 kg)— cuando todavía era amateur en MMA. En el siguiente vídeo se puede observar a un Volkanovski mucho más corpulento con el dorsal 14:

Más tarde, descendió al peso ligero —155 lbs (70 kg)— y, de hecho, su debut en UFC en noviembre de 2016 contra Yusuke Kasuya fue en las 155 libras, aunque posteriormente se asentó en el peso pluma. En 2023, 'The Great' ha vuelto a subir a las 155 libras para intentar conquistar el doble cinturón frente a Islam Makhachev en dos ocasiones.

Volkanovski defenderá el cinturón del peso pluma el 17 de febrero frente a 'El Matador', que será el primer español de la historia en optar a un campeonato mundial en UFC. Para el australiano supondrá su sexta defensa del título.