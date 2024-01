El adiós más emotivo de Mourinho: se despide de la afición de la Roma entre vítores y lágrimas

Ya destituido, y con Daniele De Rossi nombrado nuevo entrenador del Roma, el luso José Mourinho abandonó la ciudad deportiva de Trigoria y se despidió de la treintena de aficionados que acudieron a las afueras de la capital italiana para agradecer al setubalense por estas dos temporadas y media.

"Gracias a vosotros por estos dos años", dijo Mourinho desde el coche a los aficionados que acudieron a Trigoria para despedir a su ahora exentrenador, agradecerle por lo logrado y desearle lo mejor.

Unos aficionados que, antes de ver a Mourinho por última vez, se mostraron sorprendidos por la decisión del club de despedir al técnico que levantó en 2022 la Conference League, en la que fue primera final europea tras 31 años y el primer título desde 2008, y que llevó al equipo a la final de la Europa League la pasada campaña.

"No me ha gustado la decisión porque es una gran persona, pero lamentablemente los resultados nones llegaban y cuando no vienen cambia el entrenador, es normal. Le sucede a otros entrenadores también", comentó a Sergio, un veterano seguidor romanista de 70 años que fue a despedir al técnico esta mañana. "Esperamos que De Rossi reconduzca el barco, veremos qué pasa", añadió.

No me lo creía, es una decisión errónea

Federico, más joven, reconoció que recibió la noticia mucho peor: "He recibido la noticia muy mal, esta mañana he abierto Instagram y la primera noticia era la de Mourinho. No me lo creía. Es una decisión de la directiva errónea, usan al 'míster' como chivo expiatorio para tapar el resto de problemas: es un equipo sin proyecto y Mourinho no puede hacer milagros", declaró el aficionado.

Esta misma tarde, a las 17.00 (CET), está previsto que Daniele De Rossi dirija su primer entrenamiento en su vuelta al Roma, donde jugó toda su carrera, excepto la última temporada que disputó con la camiseta del Boca Juniors argentino.

Capello carga contra la directiva de la Roma

La división de opiniones de la afición respecto a la salida de Mourinho no tiene cabida, sin embargo, para otro veterano de los banquillos, Fabio Capello, técnico italiano que también dirigió al equipo de la capital.

"Creo que estas sociedades americanas (el Roma es propiedad de la familia estadounidense Friedkin) trabajan sin respetar a las personas con las que colaboran. Lo vimos en Milán con Paolo Maldini y ahora en Trigoria (ciudad deportiva del Roma) con Mourinho", declaró Capello en 'Sky Sports Italia'.

No han tenido respeto

"Que algo no estaba funcionando en su relación quedó claro por el hecho de que no respondieron a su voluntad de continuar. No han tenido respeto y estamos hablando de uno de los entrenadores más importantes de la historia", añadió el exentrenador de la 'Loba'.