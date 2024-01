El mundo del motor, devastado tras la trágica muerte de Carles Falcón: "Has sido un ejemplo, te llevaré siempre dentro"

La muerte del piloto Carles Falcón a causa de las graves lesiones sufridas en su caída durante la segunda etapa del Dakar, confirmada por el equipo TwinTrail Racing Team, consternó este lunes al mundo del motor, que lloró la trágica noticia y envió a la familia sus condolencias tras más de una semana de incertidumbre y dolor.

El emotivo comunicado oficial del equipo del español pronto contó con la réplica de compañeros y personalidades del mundo del deporte. Entre ellos destacó el mensaje de su compañero de equipo y de vida, Isaac Feliú, quien permaneció seis meses en coma tras un duro accidente en la edición de 2022.

"Te lo decía muy a menudo: que te quiero. Y ahora, aunque físicamente ya no estés, te voy a seguir queriendo muchísimo hasta el final de mis días. Has sido un ejemplo a seguir, un hermano. Te llevaré siempre dentro, y como te dije en el último post, me acompañarás en todas las aventuras y me seguirás enseñando cosas. Abrazos al cielo y millones de gracias por el tiempo que hemos compartido. Un abrazo Charly", escribió en sus perfiles sociales en un mensaje al que pronto siguió el de otros nombres destacados del mundo del motor.

"Descansa en paz Carles. Toda mi fuerza para sus familiares y amigos", escribió escueto Sainz, líder de la clasificación general de coches. "Muy triste por el fallecimiento de Carles Falcón. Un abrazo muy fuerte a sus familiares y amigos. Lo siento mucho", añadió también Laia Sanz, también inmersa en esta edición de la competición.

También han destacado los mensajes de personalidades de los medios de comunicación, voces autorizadas del mundo del motor. Uno de ellos fue el famoso comentarista de Fórmula 1 Antonio Lobato. "Mi pésame a toda su familia y amigos. Resulta doloroso a pesar de que Carles ha perdido la vida cumpliendo su sueño de correr el Dakar", escribió el madrileño resaltando la pasión de Falcón.

Jesús Calleja, aventurero con experiencia en el rally más duro del mundo, también se unió a las condolencias: "Me llega la noticia de que hoy ha fallecido Carles Falcón por el accidente que sufrió el otro día. Todos los que estamos en el Dakar somos como una familia y cuando ocurre algo así te deja sin palabras. Es una tragedia enorme, mucha fuerza para toda su familia y seres queridos en este momento. Te echaremos de menos, amigo", zanjó.

También dieron el pésame a la familia instituciones ajenas al mundo del motor, entre ellas la Casa Real, el Cádiz C.F. o la Federación de Balonmano, consternadas tras la noticia que tiñó de luto, otro año más, el Dakar.