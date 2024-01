La temporada en el Aconcagua, a pleno rendimiento: diez españolas quieren hacer historia en el cerro argentino

La temporada estival de montañismo en el Cerro Aconcagua ya está en marcha desde el mes pasado. El Aconcagua, ubicado en la provincia de Mendoza, en el oeste de la República Argentina, con sus 6.962 metros es el pico más alto de América.

Situado en un entorno natural precioso, el cerro atrae a cientos de montañistas cada año. Para la presente temporada, que durará oficialmente hasta bien entrada ya la primavera, se había facilitado una página de internet durante el pasado verano, donde se podía acceder para obtener el permiso de escalada por adelantado. A mediados de octubre de 2023 ya se habían vendido 900 permisos de escalada de preventa, en su mayoría (730) fueron obtenidos por extranjeros.

Entre varias novedades que ofrece el parque de Aconcagua, algunos servicios han sido notablmente mejorados, implementándose también otros nuevos con el fin de mejorar varios aspectos, teniendo en cuenta hasta las mulas porteadoras para poder garantizar el bienestar de estos animales.

Aconcagua es una montaña bonita, no es tan escarpada como los picos del Himalaya y del Karakorum, pero por su altura - que es casi de 7.000 metros-, hay que tener buena condición física y estar atento a las indicaciones de los guías y los partes meteorológicos. El cuerpo debe pasar por un proceso de aclimatación óptimo, ya que a falta de estar bien aclimatado, el montañero corre el peligro de sufrir mal de altura o edema pulmonar que a menudo se desecadena en tragedia.

Desde el inicio de la temporada, a lo largo de las dos últimas semanas, se produjeron dos muertes en el cerro. El 30 de diciembre de 2023 un ciudadano estadounidense de 30 años falleció tras hacer cumbre, durante el descenso cuando de repente se puso indispuesto y su estado de salud empezó a deteriorarse cada vez más. El andinista perdió la vida en la montaña sin haber podido hacer nada por él a pesar de que se intentó salvar su vida.

La semana pasada otra persona extranjera, también de 30 años, esta vez procedente de Rusia, fue encontrada sin vida en su tienda de campaña del campamento base del Aconcagua, a la altura de 4.260 metros. A todo el mundo le cogió de una lamentable sorpresa su muerte, porque en la noche anterior el hombre se encontraba bien de salud. Fue su guía que descubrió el cuerpo sin vida de su cliente cuando fue a despertarlo por la mañana.s

Cumbres Mountain Magazine de Argentina ha reportado varios rescates desde el 1 de enero de 2024. En el primer día del año un ciudadano francés y su guía argentino tuvieron que ser rescatados a a más de 6.800 metros. El francés tenía mal de altura, agotamiento y deshidratación, mientras que su guía presentaba los mismo síntomas y además ceguera de la nieve.

En lo que va de temporada, la meteprología no ha sido muy generosa en el Aconcagua. La gente tiene que esperar pacientemente las ventanas de buen tiempo para poder emprender la subida. Además, también hay que tener en cuenta que la ascensión en sí es dura, y uno no debe correr ansiando pisar la cima para no sufrir mal de altura a falta de una aclimatación correcta, como lo hemos señalado antes. Además, la cumbre es sólo la mitad del camino, hay que bajarse sano y salvo.

En esta temporada hay un grupo de montañeras españolas que están a punto de llegar al campamento base. El grupo de diez mujeres procede del club de montaña ADEBAN de Jaca. Es el primer club creado por mujeres que son muy activas en las actividades de deportes de montaña, y el club tiene a muchos hombres también entre sus miembros que siempre han apoyado la promoción del alpinismo femenino.

Las diez titanas de Jaca que ahora intentarán ascender el Aconcagua, tienen entre 50 y 75 años, y estarán lideradas por la ochomilista Marta Alejandre. ¡Quieren demostrar que la edad es tan sólo un número! Las chicas han pedido a los Reyes Magos que les traiga una buena ventana de tiempo para ascender al cerro y alcanzar la cima.