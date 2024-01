Llega el primer clásico de 2024... con mucho más que la Supercopa de España en juego

El Real Madrid, vigente campeón de la Copa del Rey, y el Barça, actual campeón de LaLiga, se ven las caras en el primer clásico de 2024 este domingo, en el estadio Al-Awaal de Riad (20.00 horas/Movistar Plus+), que además será una final nada menos. Ambos rivales pugnarán por el título de la Supercopa de España, del que también es vigente campeón el conjunto culé, en una final en la que los blancos buscarán precisamente revancha por el trofeo perdido la temporada pasada.

Los azulgrana, por su parte, buscarán más allá del título afianzar sus ideas con resultados para coger confianza y postularse como un candidato fiable a todo lo que queda por disputar este curso, que es mucho. Colisionan así un año después dos equipos que llegan en momentos muy distintos a 2023. En aquel entonces, los de Xavi Hernández conquistaron frente a los de Carlo Ancelotti su decimocuarto título supercopero (3-1), el primer trofeo como técnico culé para el de Terrassa, y ahora los dos transatlánticos vuelven a encontrarse en la capital saudí con el primer título del año en juego.

Un trofeo que podría reforzar la confianza del ganador para lo que resta de campaña o hundir irremediablemente al perdedor, aunque en confianza la situación de ambos sea bastante dispar y el Real Madrid parta con ventaja. Los blancos apenas han perdido un encuentro en lo que llevamos de temporada, y pese a las sensibles bajas que padecen cuentan con una segunda línea liderada por Brahim que está respondiendo con creces (no así en Barcelona).

En cambio, en Can Barça la prioridad será ganar, sea como sea, pero fundamentalmente para ahuyentar los fantasmas que han hecho ver peligrar incluso el puesto de Xavi en el banquillo. A partir de ahí, se podrá empezar a pensar en ADN, en tiki-taka y demás remilgos de fútbol elitista. Desde finales de septiembre hasta las pasadas semis ante Osasuna (2-0), no ganaban los catalanes un partido con más de un gol de diferencia, lo que sumado a sonados batacazos en Liga y Champions, o al susto copero ante el Barbastro, no ayuda precisamente a confiar y a creer en el estilo de juego y las ideas del Barça actual, cuya imagen llega tocada al clásico.

A su favor, desde luego, tendrán la experiencia propia en el torneo, la capacidad para sacar adelante partidos sufriendo, y el plus de motivación de derrotar al archienemigo público por antonomasia -algo que ellos mismos consideran a menudo como otro título particular-. Será, además, el segundo clásico del curso, después de que los de Concha Espina asaltasen el Estadi Olímpic Lluís Companys con un doblete del inglés Jude Bellingham, remontando el tanto inicial del alemán Ilkay Gündogan en la undécima jornada de LaLiga.

Ese será otro motivo culé para salir a morir: la venganza. Sin embargo, ese peligroso combustible también jugará a favor de los madridistas, con un Ancelotti encelado en corregir el descalabro del año pasado. No acabó el italiano nada contento en su día con aquel partido, y aunque se resarció en Copa del Rey en el Camp Nou meses después (0-4), sigue teniendo esa espinita clavada.

Llegan sus pupilos a la cita en un estado de forma excelso. Es cierto que jugaron una prórroga con lo que ello conlleva a nivel de cansancio físico, pero tras remontarle (5-3) al único equipo con el que han caído esta campaña, a nivel mental están en una nube. No pierden desde el pasado 24 de septiembre, cuando hincaron la rodilla en Liga ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano (3-1), su víctima precisamente en las semifinales del pasado miércoles, y ahora quieren dar un golpe sobre la mesa ante su otro eterno rival para desmoralizarlo de cara a lo que queda.

Lejos queda para el Madrid aquel tropiezo del Cívitas Metropolitano, y desde entonces están intratables, disipando cualquier duda sobre la ausencia de un delantero estelar en ataque o sobre las múltiples bajas de larga duración que sufren, todas importantes. Veinte encuentros consecutivos invictos, con 17 triunfos y solo tres empates, y líderes en la competición doméstica, aunque una victoria del Girona este domingo ante el colista Almería podría apearles momentáneamente de lo más alto de la tabla de Primera.

Ahora, buscarán la duodécima Supercopa de España de su palmarés en el partido en el que Ancelotti superará al francés Zinédine Zidane, su segundo entrenador durante la exitosa campaña 2013-14, como el segundo técnico con más partidos dirigidos en la historia del Real Madrid (264), solo por detrás del legendario Miguel Muñoz. Además, si logra conquistar el trofeo, igualará los once títulos de 'Zizou'.

Enfrente, el conjunto azulgrana buscará ese autoestima que le ha faltado en momentos puntuales de la temporada, y que pareció recuperar por momentos ante Osasuna gracias al liderazgo de Robert Lewandowski y de Lamine Yamal, llamados a constituir de nuevo el ataque culé este domingo en el Clásico. Aun así, es posible que Xavi apueste por Joao Félix y Ferran de inicio, que junto al delantero polaco llevan tiempo señalados por su falta de rendimiento y de compromiso, sobre todo el portugués.

El objetivo es claro: dominar el juego como a ellos les gusta, como llevan años sin lograr por otro lado, y emular lo logrado en la final de 2023, quizás uno de sus mejores partidos del año, cuando los goles de Gavi -ahora ausente por lesión-, Lewandowski y Pedri le ofrecieron un entorchado que les reforzó moralmente para conquistar, posteriormente, LaLiga.

Sin Thibaut Courtois, Éder Militao, David Alaba ni Lucas Vázquez, 'Carletto' realizará pocas modificaciones en el equipo respecto al derbi de 'semis', como la de dar entrada al alemán Toni Kroos por el croata Luka Modric en el centro del campo. El principal morbo reside en ver si volverá a apostar por Kepa Arrizabalaga, a pesar de cometer algunos errores ante los de Simeone, en lugar de dar entrada a Andriy Lunin.

El Barça, por su parte, suma la ausencia de Raphinha, lesionado ante los navarros, a las de Marc-André Ter Stegen, Iñigo Martínez, Gavi y Marcos Alonso, mientras que Joao Cancelo es duda por molestias en la rodilla derecha. A cambio, recupera de inicio a Pedri, que ya se probó ante Osasuna y que ocupará un hueco en el once, donde existen más dudas sobre el dibujo, ya que podría volver al 4-4-2, y sobre los escogidos para salir de inicio.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Kepa; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Kroos, Valverde, Bellingham; Vinícius y Rodrygo.

FC BARCELONA: Iñaki Peña; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; De Jong, Sergi Roberto, Gündogan, Pedri; Lewandowski y Lamine Yamal.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano).

--ESTADIO: Al-Awaal Park de Riad.

--HORA: 20.00/Movistar Plus+.