"¿Cuándo ha ganado el Barça sin merecerlo? Nos ha pasado al revés muchísimas veces", la reivindicación de Xavi antes de la Supercopa

Barça o Real Madrid. Solo uno de los dos añadirá este domingo a su extenso palmarés la Supercopa de España en una final a la que llegan con realidades radicalmente opuestas. Por eso, Xavi Hernández ha querido reivindicar a su equipo antes del partido: "¿Cuándo ha ganado el Barça sin merecer lo? Esa es la pregunta. Nos ha pasado al revés muchísimas veces".

"Quizá este año en el Reale Arena, nos pasa un partido de cada 200, pero al contrario no nos suele pasar", ha indicado al respecto. "Este año hemos jugado muy bien contra el Sevilla, contra el Athletic, contra el mismo Real Madrid incluso perdiendo, contra el Girona... Hemos jugado muy bien al fútbol este año, te diría que mejor que la temporada pasada, pero una cosa es lo que analizáis vosotros y otra lo que analizo yo", ha concluido.

El técnico catalán también ha dado las claves para tumbar al Real Madrid, como ya hiciese la campaña pasada en el mismo escenario: "Nuestra idea es ser fieles al cruyffismo".

"La identidad debe ser la nuestra: ADN Barça, quitarle el balón al Madrid, dominar... Si jugamos con cinco, cuatro o tres mediocampistas, la idea no cambia. Se trata de fijar al oponente, de superioridades numéricas, de triangulaciones... Un ADN que hace 30 años nos inculcó Johan Cruyff. El año pasado estuvimos muy orgullosos del Barça que vimos en la final de la Supercopa y este es el camino que buscamos", ha explicado.

Respecto a quién es el favorito para la final, Xavi cree que "llegamos un pelín menos en forma que el Real Madrid", aunque ha dejado claro que una vez que "empiece a rodar el balón no hay favorito", porque "nunca puedes prever lo que pasará en un Clásico, y menos en una final".

El entrenador culé, por otro lado, no quiso dar pistas sobre el once, pero avanzó que "tengo bastante claros la idea y los nombres" y eso "no cambiará". En este sentido, el catalán ha insistido en que "hay que imponer nuestra personalidad ante el Real Madrid, nada más".

"No puedo dar pistas porque le haría un favor a Ancelotti", ha aseverado sobre si será Araujo el que ocupe la banda derecha para frenar a Vinícius. "Juegue donde juegue, es una garantía a nivel defensivo. Y cómo ha mejorado con balón en los últimos años, cómo divide, cómo fija", ha puesto en valor sobre el charrúa.