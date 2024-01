Ancelotti no se fía del Barça y da pistas sobre el once de la final de la Supercopa de España

Real Madrid y FC Barcelona se verán las caras este domingo para pelear por el primer título de la temporada: la Supercopa de España. En la previa de la final, Carlo Ancelotti, que ha dado algunas pistas sobre su once, ha avisado de que "el Clásico siempre iguala las cosas" y ha avanzado que "serán los pequeños detalles los que decidan esta final".

La gran duda en la alineación del conjunto blanco para el partido decisivo vuelve a ser la portería: Lunin o Kepa. Sin embargo, el italiano no ha querido resolverla para no adelantar nada que pueda ayudar al rival: "Siento que en este momento no puedo elegir un titular y un sustituto, lo importante es que lo entiendan los dos, y creo que lo han entendido".

En este sentido, el técnico merengue ha explicado que el español arrancó con la condición de titular y el ucraniano con la de suplente, pero la lesión del ex del Athletic lo cambió todo. "Lunin se mereció la competencia, no por un demérito de Kepa, sino porque actuó muy bien", ha señalado.

Más clara parece su apuesta en los laterales, donde alineará a Dani Carvajal, recuperado tras la semifinal ante el Atleti, y Ferland Mendy, de quien se ha deshecho en elogios.

"Carvajal está bien, necesitó un día más de descanso porque a los veteranos les cuesta más recuperar que a los jóvenes, y puede jugar sin problema", ha asegurado Ancelotti, que ha considerado que el defensa francés "es simplemente el mejor lateral izquierdo del mundo, defensivamente", pese a que en ataque aún "puede mejorar, y ha mejorado, porque el otro día marcó gol".

Preguntado por si ya ha decidido los cambios que hará durante el partido, 'Carletto' ha apuntado que "se preparan con los once", puesto que, "en cada partido, los pequeños detalles pueden cambiar la dinámica y es muy complicado pensar en un cambio antes de un partido". Y se ha mostrado tranquilo al respecto, porque "estoy convencido de que los que están en el banquillo están listos, y esto no siempre pasa".