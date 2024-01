"¡Yo no hago nada por debajo del 30%!": la condición que le puso a Mbappe su madre para su nuevo proyecto

Kylian Mbappé sigue siendo el futbolista que más miradas acapara en la actualidad, principalmente porque su futuro vuelve a estar en el aire cuando apenas quedan unos meses para que finalice su contrato con el PSG, en caso de que no quiera ejecutar la ampliación de un año más.

Mientras que decide qué hacer con su carrera profesional, el crack francés lo da todo en Inspired by KM, la asociación que ha creado para ayudar a 98 niños a cumplir sus proyectos de vida bajo los valores de aprender, comprender, compartir y transmitir.

Aprovechando que dicha asociación será presentada el próximo 20 de enero, la madre del futbolista, Fayza Lamari, ha hablado de sus inicios revelando una conversación con el propio Mbappé.

"Le dije: '¡Yo no hago nada por debajo del 30%! Me jubilaré y haré lo que hace todo el mundo: me iré de vacaciones a las Maldivas, ¡pero no trabajaré para ti!'", afirma Lamari en un avance de Envoyé Spécial, programa que se emitirá en Francía el 18 de enero.

Y no se quedó ahí, pues Fayza, que lleva todas las gestiones financieras de su hijo, también bromeó con ese porcentaje: "Al principio, le dije que sería al 50%. ¡Pero lo hablamos y quedó en 30!".

En otro avance de ese reportaje televisivo, Mbappé muestra uno de sus deseos que no puedo cumplir en la actualidad por la fama, como es el caso de ir a la panadería: "Pagaría muchísimo ahora para poder hacer este tipo de cosas que no le parecen nada a la mayoría de la gente. Perdí la espontaneidad del ser humano".