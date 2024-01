Carlos Sainz llama "gilipollas" a Pedro Sánchez al hablar sobre Cataluña en el Dakar

Un Dakar da para mucho más que para dejar atrás los 7.891 kilómetros de arena saudí que completarán los más de mil pilotos que participan en la prueba al cruzar la meta en la última etapa el próximo viernes 19 de enero. También para hacer 'piña' y comentar la actualidad política de los países de los que proceden los pilotos, como ha sido el caso de Carlos Sainz, la situación en Cataluña... y su opinión sobre Pedro Sánchez

Y es que un vídeo del madrileño hablando con su compatriota Nani Roma y Kevin y Luciano Benavides, entre otros integrantes del Dakar, acerca de la cuestión catalana ha corrido como la pólvora por las redes sociales, pues se escucha al tricampeón del Dakar llamar "gilipollas" al presidente del Gobierno.

Durante una conversación en inglés que tuvo lugar un día antes de la Etapa Prólogo, Sainz niega que el escenario haya mejorado en Cataluña cuando le plantean que la situación está ahora más calmada, y califica a Sánchez como 'asshole', lo que se traduciría en nuestro idioma como "gilipollas".

No es la primea vez que Carlos Sainz habla sobre el panorama político actual, pues el pasado mes de noviembre consideró "preocupante" la situación en España y confesó que "me hubiese gustado verlo de otra manera, con más tranquilidad, y no dependiendo de factores o de minorías".

"Los dos grandes partidos deberían de sentarse, como han hecho en otros países y consensuar probablemente mucho más de lo que hacen, porque representan a la mayoría de los españoles, y eso es lo más importante", concluyó el dos veces campeón del Mundial de rallys.

El piloto de Audi también apuntó que "me gustaría pensar que no se debería pasar ninguna raya roja", pues, desde su punto de vista, "en la vida, hay rayas rojas que una vez que las pasas es difícil luego estar en ese límite de pasarlas más veces... y yo creo que hay líneas rojas que no se deberían de pasar".