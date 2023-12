El consejo de Carlos Sainz a PSOE y PP sobre la situación de España: "Representan a la mayoría de los españoles..."

Ni PSOE ni PP lograron en las pasadas elecciones generales la mayoría absoluta que les permitiese gobernar en solitario y, al final, fue Pedro Sánchez quién encontró los apoyos necesarios —Sumar, Junts, ERC, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria— para seguir en el cargo los próximos cuatro años. Sobre este panorama político ha dado su opinión Carlos Sainz, que ha considerado "preocupante" la situación.

"A mí sinceramente me hubiese gustado verlo de otra manera, con más tranquilidad, y no dependiendo de factores o de minorías", ha apuntado en el programa de RTVE Plano General el piloto de rally, dos veces campeón del mundo.

En este sentido, Sainz ha añadido que cree que "los dos grandes partidos deberían de sentarse, como han hecho en otros países y consensuar probablemente mucho más de lo que hacen, porque representan a la mayoría de los españoles, y eso es lo más importante".

El tricampeón del Dakar ha aseverado que "creo en la fortaleza de la democracia", aunque "me gustaría pensar que no se debería pasar ninguna raya roja", pues, desde su punto de vista, "en la vida, hay rayas rojas que una vez que las pasas es difícil luego estar en ese límite de pasarlas más veces... y yo creo que hay líneas rojas que no se deberían de pasar".

Preguntado por si se atrevería a llevar de copiloto a algún político español, o apostaría por otros como Putin, Netanyahu o Zelenski, Carlos Sainz ha sido claro: "Me llevaría a Lucas Cruz, que es mi copiloto y el que entiende de copilotar y de carreras".

El piloto español volverá a ponerse al volante entre el 5 y el 19 de enero de 2024 para correr su decimoséptimo Rally Dakar, que recorrerá 7.891 kilómetros, con 4.727 km de especiales cronometradas, desde AlUla hasta Yanbu en 12 etapas y un prólogo.