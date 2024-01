Joao Félix, la misma historia de siempre: cuestionado por Xavi y en el foco de todas las críticas de la afición culé

La etapa de Joao Félix en el FC Barcelona se está llenando de sombras. El delantero luso, que comenzó en el club catalán como un tiro, ilusionó a los aficionados culés en sus primeros partidos blaugranas. Sin embargo, poco queda de esos destellos y ya muchos lo comparan con su papel en sus dos anteriores equipos, el Atlético de Madrid y el Chelsea.

El portugués se ha enfundado la camiseta del FC Barcelona en 21 ocasiones y tan solo ha hecho seis goles, siendo dos de ellos ante el Amberes, un equipo de a priori mucho menos nivel, en su primer encuentro de Champions como blaugrana.

Las mejores actuaciones de Joao Félix en su actual equipo fueron precisamente en sus primeros partidos, pero ya queda poco de aquel delantero que parecía que se iba a reivindicar tras unos meses de tormentosa relación con Simeone en el Atlético de Madrid.

La actitud del luso ya está flaqueando, algo que no gusta nada en el equipo de Xavi Hernández, que ya ha optado por relegarle al banquillo, como ocurrió en el encuentro ante Las Palmas, en el que salió al terreno de juego en el minuto

Recuperó la titularidad en la Copa del Rey ante el Barbastro y consiguió reencontrarse con el gol, pero finalmente el colegiado, sin la presencia del VAR en dieciseisavos, lo anuló por un presunto fuera de juego.

Sin embargo, el segundo tiempo demostró sus carencias. Perdió varios balones y uno de ellos acabó en el córner que supuso el primer gol del equipo aragonés.

Precisamente sobre esa acción habló después Xavi Hernández: "No lo veía venir. Estamos regalando cosas. Precisamente hoy sus oportunidades venían de faltas innecesarias y balón parado. Ellos lo aprovechan. De hecho, ganan al Almería con una falta lateral. Hemos hecho una buena primera parte, pero hemos cometido errores otra vez tras un córner y hemos encajado el 1-2, y se nos ha complicado y hemos sufrido".

Ya queda claro que Joao Félix no es indiscutible para el técnico catalán y se está repitiendo el mismo patrón de sus años anteriores. Parece que va a despuntar con partidos muy buenos al inicio de la campaña, pero luego se va desinflando poco a poco hasta ser incluso cuestionado por los aficionados de su equipo.

Cada partido en el que el portugués no es importante, los culés cargan contra él en las redes sociales. "No podemos gastar dinero en alguien así", afirmaba una seguidora tras el encuentro de Copa del Rey, mientras que otro aseguró: "Estoy contento de no estar decepcionado con Joao Félix porque su temporada es tal cual me la imaginaba hasta la fecha".