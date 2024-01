Ben Pobjoy, 'el maratonista de la Tierra' que ha batido el récord mundial de maratones completadas en un año

El 1 de enero de 2023 empezó con un propósito para Ben Pobjoy: superar el Récord Guinness de maratones completadas en un año, propiedad de Larry Macon desde 2012 con un total de 239. Superada la barrera del 2023, el corredor canadiense puede decir que lo ha conseguido al finalizar un total de 242 pruebas en el marco de su Marathon Earth Challenge.

Su hazaña, que aún está siendo evaluada tras haber enviado su solicitud la semana pasada para entrar en el Libro Guinness de los Récords, lo ha llevado a recorrer unos 70 países, localizados en América del Norte, América del Sur, Europa, África y Asia, y un total de 11.465 kilómetros.

En concreto, Pobjoy ha completado 242 maratones de estilo libre, sin recorrido ni línea de meta oficial, según recoge CBC. "El año pasado ha sido agotador mental y físicamente, pero es una sensación increíble haber logrado este objetivo trascendental y conocer gente increíble en el camino", ha apuntado en un comunicado.

Además, el corredor, que en su página web se define como "el maratonista de la Tierra y documentalista", explica que decidió llevar a cabo este proyecto autofinanciado —le ha costado alrededor de 38.000 dólares (más de 34.000 euros)—, "con el propósito expreso de documentar la condición humana para compartir lo que me fue revelado en términos de significado, sabiduría y percepciones para el ahora y la eternidad".

La historia de amor del canadiense y el deporte comenzó en 2015, cuando Pobjoy padecía obesidad mórbida y tuvo que "aprender a caminar cuando tenía poco más de 30 años". Así, perdió más de 45 kilos en ocho meses. Siete años después, decidió dar otro giro radical a su vida: dejó su trabajo como director creativo ejecutivo de una empresa de publicidad.

"La pandemia realmente me mostró [que] el mundo puede cambiar en una semana", explicó en una entrevista en Metro Morning en enero del año pasado. "Me sentí obligado a volver a priorizar mi vida en lo que me hace feliz, que es viajar y hacer senderismo", concluyó el 'maratonista de la Tierra'.