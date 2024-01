Nadal explica el 'warning' recibido ante Kubler: "Me lo he tenido que cambiar todo"

El regreso de Rafa Nadal a las pistas está siendo uno de los temas principales en el circuito profesional de tenis. El tenista manacorí, tras una hora y 24 minutos de juego, volvió a salir victorioso en los octavos de final del ATP 250 de Brisbane después de doblegar al australiano Jason Kubler por 6-1 y 6-2.

No obstante, el ganador de 22 Grand Slams, que volverá a competir en unos cuartos de final 600 días después (el último fue en Wimbledon 2022), tuvo sus más y sus menos con el juez de silla, el cual amonestó al español justo antes del inicio de la segunda manga.

Rafa, tras finalizar un primer set arrollador, solicitó acudir al vestuario para poder reemplazar su indumentaria por otra nueva. Según las normas establecidas por la ITF, un jugador solo podrá ir "una vez al vestuario" (en el encuentro) en un tiempo mínimo de tres minutos y cinco como máximo". Sin embargo, el tenista balear volvió a la pista cuando habían transcurrido cinco segundos más de lo permitido, por lo que el juez de silla no tuvo más remedio que señalizarle un 'warning'.

"Brisbane es muy húmedo y me lo he tenido que cambiar todo. Y eso requiere un tiempo. Yo escuchaba lo que me quedaba a través del chico que estaba conmigo, pero no sé si cuando le avisaban no era el tiempo correcto", añadió Nadal en la entrevista a pie de pista tras el partido. Asimismo, reconoció que intentará mejorar esta faceta para que no vuelva a ocurrir: "Al salir a la pista, pensaba que estaba todo bien. Yo sé que soy lento e intentaré mejorar eso en 2024".