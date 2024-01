El menosprecio de Al-Attiyah hacia el Audi de Carlos Sainz y Peterhansel antes del Dakar: "Les doy tres días y se irán a casa"

Nasser Al-Attiyah, vigente campeón del Dakar en la modalidad de coches, aseguró que le da "tres días" a los pilotos de Audi, en referencia a Carlos Sainz y Stéphane Peterhansel, y que después "se irán a casa", como "ya se vio en Marruecos y Aragón", por los presuntos problemas de fiabilidad del vehículo híbrido alemán.

En declaraciones a periodistas españoles y preguntado por si Audi puede ser su oponente y cuál era su valoración sobre que la FIA haya permitido a la marca alemana dar más potencia al motor del híbrido, el piloto catarí dijo que no es su "decisión" y que necesitan "aceptarla porque la FIA tiene otra visión". "Durante los tres primeros días, Audi será rápido", dijo Al-Attiyah.

El vigente campeón espera defender el título "para conseguir tres de forma consecutiva", aunque advirtió de que esta edición es "totalmente diferente" a anteriores, porque "las primeras etapas serán más y más difíciles, con cientos de kilómetros que no serán sencillos", pero está contento de estar con el nuevo coche, el Hunter de Prodrive.

Al-Attiyah, que cambió de equipo este año tras conseguir dos Dakar consecutivos con Toyota, explicó que tiene "un contrato con Dacia para el año que viene, que será por tres temporadas con el equipo". "Así, al menos, tenemos 'feedback' y conozco a la gente", detalló.

Asimismo, resaltó su "secreto" con el Dakar, que no es otro que la fiabilidad: "Si miras el historial de Toyota, cada coche ha tenido un problema menos el mío, porque el Dakar tiene sus trucos y todos los vehículos son iguales. Hoy, si cada día vas al máximo, tendrás un problema, pero necesitas pensar en que todo va al límite, no se trata de la fiabilidad del Toyota o la del Hunter, no".

"Si miras la historia de Toyota, tuvimos más de quince coches cada edición y todos tuvieron contratiempos salvo el mío. Ese es mi secreto. No te lo puedo contar, necesito guardarlo porque es muy importante para saber tratar tu vehículo y tener una buena posición porque, de otro modo, lo romperás", sostuvo Al-Attiyah.

Así, preguntado por si hay muchas diferencias entre el Toyota del año pasado y el Hunter de este, dijo que ahora mismo no lo puede decir y que lo dirá "después del Dakar".